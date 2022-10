Jugadoras de la selección Colombia Femenina sub-17 recibirán más dinero: importante institución financiera prometió premios

Las jugadoras de la selección Colombia Femenina sub-17 recibirán recompensas por su actuación en el mundial por parte de diferentes instituciones. Imagen: @FIFAwwc

La Copa Mundial de la FIFA Femenina sub-17 cerró una nueva edición en Mumbai, India, donde la selección Colombia Femenina enfrentó a la selección España en la mítica final. Las Chicas Superpoderosas se vieron las caras contra las ibéricas y en un reñido encuentro cayeron por la mínima diferencia tras un autogol de Ana María Guzmán.

Las dirigidas por el director técnico, Carlos Paniagua, cerraron el primer subtítulo mundial en la historia del balompié colombiano y enviaron un fuerte mensaje de que el fútbol femenino, con un espacio de desarrollo gigante y con bastantes plataformas de desigualdad, es la rama que mejores resultados puede traerle a la disciplina deportiva.

Por estas razones fue que cada una de las jóvenes que hicieron parte de este proyecto logró ganarse el reconocimiento de miles de personas, además de poder ser recompensadas justamente por su trabajo. En los últimos días, las críticas se desataron en contra del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramon Jesurún quien tildó a las futbolistas como ‘amateur’ y declaró que no se les entregarán premios a las jugadoras.

No obstante, el problema realmente radicó en la forma de comunicar las cosas. La FIFA per se no entrega remuneración económica por participar en el torneo al ser de categorías menores, pero la federación si lo puede hacer. Con la situación casi estallando, varias empresas han decidido unirse a la FCF y anunciar desde su parte recompensas a cada una de las jugadoras que participaron en el certamen.

La primera en hacerlo fue BetPlay, reconocida casa de apuestas que patrocina los principales torneos del Fútbol Profesional Colombiano. Por medio de un comunicado afirmaron que el incentivo que recibirán las futbolistas será económico y que se entregará cuando regresen al país.

Ahora, la institución financiera Bancolombia se unió a estas empresas que recompensarán a la selección una vez pisen suelo colombiano. Según mencionaron en su comunicado oficial, para la institución es importante que la diversidad, equidad e inclusión deportiva sean fundamentales para una sociedad más justa:

“Con orgullo, queremos comunicarles a la Federación Colombiana de Fútbol y al equipo de la Selección Colombiana de Fútbol femenino sub-17, que Bancolombia en honor su esfuerzo, hará entrega de un incentivo económico a las jugadoras y miembros del equipo, con el fin de que puedan celebrar en equipo este logro histórico de llevar nuestra ilusión como país a una final de futbol mundial.”

Por esta razón le entregan actualmente apoyo a miles de niños y niñas en la práctica y educación del deporte, reforzando este propósito con el desarrollo de nuestro programa Campamentos de Fútbol, donde movilizan a nivel nacional las buenas prácticas deportivas asociadas a los valores que construyen una mejor sociedad.

Fuera de las empresas privadas que participarán en la premiación a las jugadoras por su increíble actuación en el mundial de India 2022, la Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia confirmó que todos los miembros del equipo participante recibirán 18 millones de pesos a modo de recompensa por su buen juego.

El próximo 2 de noviembre a las 10:45 a.m, en el Movistar Arena de Bogotá está agendado un recibimiento masivo a la selección para celebrar su máximo hito conseguido en India.

