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El periodista deportivo Jorge Bermúdez se fue de frente contra James Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No debe volver a la selección”

El periodista deportivo pidió que James Rodríguez no vuelva a vestir la camiseta de la ‘Tricolor’, así regrese a la elite del fútbol mundial

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Jorge Bermúdez, periodista colombiano, aseguró que en la Selección Argentina hay una compensación respecto a Lionel Messi, porque no hace mucho trabajo defensivo, pero aporta mucho en ataque, mientras que James Rodríguez en Colombia, por lo menos en este Mundial 2026, no hizo ninguna de las dos - crédito Jorge Bermúdez/YouTube

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 sigue generando reacciones en el entorno del fútbol nacional. Una de las más contundentes fue la de Jorge Bermúdez, periodista colombiano, quien cuestionó el papel de James Rodríguez en el equipo y aseguró que el volante no debería volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Al mismo tiempo, defendió el compromiso de Luis Díaz, pese al discreto rendimiento que tuvo durante la Copa del Mundo.

En el programa Alert Parche del Fútbol, Bermúdez sostuvo que el ciclo de James en la selección nacional llegó a su final. “Que le vaya bien, que regrese al Real Madrid si puede hacerlo, pero que no regrese a la Selección Colombia. Punto. Ni porque él quiera ni porque el técnico de turno lo quiera llevar”, manifestó el exdefensor.

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Jorge Bermúdez pidió que James Rodríguez no regrese a la Selección Colombia y que no critiquen a Luis Díaz - crédito AP Foto/Alerta Bogotá/Reuters
Jorge Bermúdez pidió que James Rodríguez no regrese a la Selección Colombia y que no critiquen a Luis Díaz - crédito AP Foto/Alerta Bogotá/Reuters

Jorge Bermúdez señaló la diferencia de James Rodríguez y Luis Díaz

Para Bermúdez, la eliminación en los octavos de final reflejó las limitaciones del plantel colombiano y aseguró que el equipo no tenía argumentos para aspirar a una instancia superior. “Llegaron hasta acá y no avanzaron más porque no tenían para más. Ojalá con otras generaciones lleguemos más lejos con gente muy trabajadora, con futbolistas que den mucho más. Ese no es el ejemplo de James. Esa no es la realidad de James”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la preparación física y deportiva de los referentes del equipo antes de la Copa del Mundo. El comentarista aseguró que, a diferencia de Luis Díaz, James Rodríguez no realizó el trabajo necesario para afrontar la máxima cita del fútbol. “James nunca se preparó para el Mundial. Él era el estandarte del equipo nacional y no llegó de la manera en la que debía hacerlo”, expresó.

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En contraste, Bermúdez salió en defensa del delantero del Liverpool, quien fue uno de los jugadores más señalados tras la eliminación de Colombia por su bajo rendimiento ofensivo. “Él sí se preparó para este Mundial. Peor es el que no se prepara, como James”, señaló.

El director del Parche del Fútbol también lamentó que el atacante guajiro no pudiera mostrar su mejor versión durante el torneo y consideró que el funcionamiento colectivo influyó directamente en su desempeño. “El equipo no le ayuda, hay que revisar qué está pasando”, comentó.

James Rodríguez es el actual capitán de la Selección Colombia y el jugador con más partidos en toda la historia - crédito EFE/EPA
James Rodríguez es el actual capitán de la Selección Colombia y el jugador con más partidos en toda la historia - crédito EFE/EPA

Sin James Rodríguez, ¿quién debe ser el líder de la Selección Colombia?

Para Bermúdez, el extremo debe convertirse en el líder del próximo proceso de la Selección Colombia y pidió que no se cuestione su compromiso con el equipo nacional. “Luis Díaz es el futuro de la Selección Colombia. Es un jugador de élite, es un crack, pero no es Messi, no es Haaland ni Mbappé. Luis Díaz necesita del equipo para poder rendir”, afirmó.

Además, insistió en que el compromiso del atacante no puede ponerse en duda, incluso si los resultados deportivos no fueron los esperados. “A Luis Díaz nadie le puede poner interrogantes, porque si hay alguien que trabaja para poder estar bien es Luis Díaz”, enfatizó.

El colombiano Luis Díaz se muestra abatido tras el partido, tras la eliminación de Colombia del Mundial - crédito Albert Gea/Reuters
El colombiano Luis Díaz se muestra abatido tras el partido, tras la eliminación de Colombia del Mundial - crédito Albert Gea/Reuters

Las declaraciones más fuertes llegaron cuando Bermúdez se refirió a la influencia de James Rodríguez dentro del combinado nacional. Según su criterio, la presencia del mediocampista condiciona el crecimiento del equipo y ya es momento de cerrar esa etapa. “James Rodríguez tiene secuestrada a la Selección Colombia. James Rodríguez no debe volver a la Selección Colombia. Basta”, sentenció.

El comentarista insistió en que el mensaje que debe enviarse hacia las nuevas generaciones debe estar basado en el esfuerzo y la preparación, más allá del talento individual. “Yo no estoy diciendo que James sea un delincuente. Si realmente queremos crecer, tenemos que ser asertivos en el mensaje”, explicó.

Finalmente, Bermúdez utilizó una comparación para resumir su postura sobre la exigencia que, según él, debe existir dentro de la Selección Colombia. “Yo a una persona que se prepara para un examen, aunque lo pueda perder, no la critico. Pero no puedo ir con alguien que no se prepara”, concluyó.

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