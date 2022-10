Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores el nacimiento de Domenic, su segundo hijo: “Aún estoy en shock”

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Durante los últimos días Luisa Fernanda W había compartido con sus seguidores en Instagram que esperaba el nacimiento de Domenic, su segundo hijo, para dentro de dos semanas aproximadamente, es decir, noviembre. Sin embargo, pocos días después de haber dado esta información la influenciadora paisa entró en labor de parto y su hijo ya llegó al mundo.

“Bueno, como les parece que Domenic ya nació, ¿en qué momento? no sé, fue así súper rápido. Yo estaba tranquila en la casa, de repente sentí que me bajó una agua, le pregunté al doctor, me dijo -vete para urgencias obstétricas- y de una me hicieron cesárea... Gracias a Dios todo salió muy bien”, aseveró la creadora de contenido desde sus InstaStories en la madrugada de este jueves 27 de octubre.

Ahora bien, en lo corrido del día, la también empresaria volvió a acudir a sus redes sociales para hablar del nacimiento de su hijo, y dar cuenta de lo feliz que se siente al respecto.

“Estoy tan feliz, de verdad, un recien nacido es lo más hermoso, uno cree son el verdadero caos, pero no, no dan tanto qué hacer como cuando un niño ya va creciendo, ahí es cuando uno ya siente el verdadero rigor, o por lo menos desde mi experiencia. Un recién nacido solamente duerme, hace chichí, popó, come, gases... En cambio, por ejemplo, Máximo, yo quedo como un chupo porque es energía infinita... A mí me pasó que sentí el verdadero rigor desde que Máximo cada día fue creciendo”.

Vale mencionar que por poco Domenic nace el mismo día que lo hizo su hermano mayor, Máximo. El primogénito de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llegó al mundo un 28 de octubre de 2020, de hecho, el pequeño ajusta dos años de edad el día de mañana.

Por otro lado, Luisa Fernanda Cataño Rios (nombre de pila de la creadora de contenido) también aseguró sentirse en shock porque ya es madre de dos pequeños, la influenciadora va actualmente por sus 29 años de edad. De este modo, también por medio de sus Historias de Instagram compartió una imagen en la que se le ve alimentando a su segundo hijo y redactó sobre la misma: “No puedo creer que ya tengo dos hijos, aún estoy en shock”.

Además, la paisa tampoco dejó por fuera el agradecer a sus seguidores por la buena energía que le han hecho sentir. “Quería agradecerles por sus bonitos mensajes, por la buena vibra, de verdad que eso se valora muchísimo. ¡Infinitas gracias! tenemos muchas cosas que compartirles, les mando un abrazo”.

No sobra mencionar que, en comparación con su primer embarazo, Luisa Fernanda W ha hablado de lo “difícil” que fue para ella el proceso de gestación de Domenic, de hecho, recientemente volvió a poner el tema sobre la mesa cuando el pasado 17 de octubre compartió el siguiente texto en sus redes sociales:

“Les confieso que este segundo embarazo ha sido difícil para mí en muchos sentidos.1 Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes: Vómito, ascos, contracciones desde la semana 30 etc. 2 Aceptar los cambios físicos y hormonales me ha pegado fuerte. 3 Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje. 4 Criar a Máximo mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto. 5 Ver las personas que me rodean haciendo su vida “normal” mientras a mí me toca estar en cama, les cuento que eso me ha enseñado mucho”.

Luisa Fernanda W habla de lo difícil que ha sido su segundo embarazo. Foto: Instagram @luisafernandaw

