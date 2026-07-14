Icetex anunció amnistía: estos son los deudores que podrían lograr acuerdos de pago

El Icetex lanzó una amnistía para deudores con cartera castigada que permite acuerdos de pago y condonación de entre el 60% y el 80% del capital adeudado - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

El Icetex lanzó una amnistía histórica para deudores con cartera castigada, permitiendo a miles de beneficiarios de créditos educativos en mora acceder a acuerdos de pago y recibir la condonación de entre el 60% y el 80% del capital adeudado, además de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

La iniciativa, alineada dentro del Plan de Oportunidades 2026, busca ofrecer una salida realista a quienes enfrentan dificultades para saldar sus obligaciones y reactivar su historial crediticio en condiciones favorables.

La medida está dirigida a 59.335 beneficiarios que, al 31 de diciembre de 2025, tengan su deuda registrada como cartera castigada en créditos con recursos propios del Icetex, así como a quienes tengan créditos de fondos administrados por la entidad y alianzas, siempre que acumulen una mora superior a 361 días y cuenten con la autorización de la junta administradora u órgano competente.

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El plan estará vigente hasta el final del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, brindando una ventana de oportunidad para normalizar la situación financiera de miles de familias.

El Plan de Oportunidades 2026 está dirigido a 59.335 beneficiarios con cartera castigada al 31 de diciembre de 2025 y mora superior a 361 días - crédito Icetex

¿En qué consiste la amnistía?

El Plan de Oportunidades para cartera castigada permite a los deudores negociar un acuerdo de pago con el Icetex, con plazos flexibles que van desde 1 hasta 36 meses. Al cumplir con todos los pagos acordados, el beneficiario verá condonado entre el 60% y el 80% del capital de la deuda, así como hasta la totalidad de los intereses corrientes y de mora.

El porcentaje exacto de condonación dependerá de la duración del plan, el valor adeudado y el tipo de población (vulnerable, priorizada, etc.) al que pertenezca el beneficiario.

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El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, resaltó la importancia de esta medida: “Es una excelente oportunidad para extinguir la deuda, recibir del Icetex reporte positivo ante las centrales de riesgo y normalizar su cartera con la entidad”.

El porcentaje de condonación en la amnistía del Icetex depende del plazo del acuerdo, del valor adeudado y del tipo de población del beneficiario - crédito Icetex

¿Qué beneficios ofrece el plan de amnistía?

Condonación de capital: entre el 60% y el 80% del saldo total adeudado, dependiendo del plan de pago y el perfil del beneficiario.

Condonación del 100% de intereses: tanto corrientes vencidos como moratorios.

No cobro de intereses de financiación durante el acuerdo.

Actualización positiva del historial crediticio: al pagar la totalidad del acuerdo, el Icetex actualizará el reporte en centrales de riesgo, mejorando el perfil financiero del beneficiario.

Este beneficio aplica solo para el pago total de la obligación y la condonación se efectúa una vez se haya completado el acuerdo en su totalidad. Los pagos pueden realizarse en plazos de hasta 36 meses, según las condiciones pactadas.

El plan de amnistía del Icetex no cobra intereses de financiación durante el acuerdo y exige el pago total de la obligación para hacer efectiva la condonación - crédito Pixabay - Icetex

¿Cómo acceder al beneficio?

Los interesados que tengan cartera castigada al 31 de diciembre de 2025 pueden comunicarse con el Icetex a través de los siguientes canales, sin salir de casa:

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Línea gratuita nacional: 018000119716 (desde teléfono fijo)

En Bogotá: (601) 7490211

Chat: Icetex Chat

Click to call: Icetex Call

Videollamada: Icetex Videochat

Al iniciar el proceso, es necesario autorizar la consulta y reporte ante las centrales de información financiera y realizar la declaración de origen de fondos, en cumplimiento de la normatividad vigente. La condonación de capital e intereses aplica únicamente cuando se hayan realizado todos los pagos del acuerdo.

Condiciones y requisitos

Aplica exclusivamente para el pago total de la obligación.

Es indispensable autorizar consulta y reporte ante centrales de riesgo.

La condonación solo se formaliza al cumplir con todos los pagos acordados.

Los plazos para el acuerdo de pago pueden alcanzar hasta 36 meses.

El Icetex actualizará de forma positiva el historial crediticio en centrales de riesgo cuando el beneficiario cumpla la totalidad del acuerdo de pago - crédito Icetex

El Icetex actualizará los reportes negativos en centrales de riesgo una vez se complete el trámite, según lo estipulado en la Ley 1266.

Para la entidad, esta amnistía busca atender a una población que, por diferentes circunstancias, no ha logrado cumplir con sus obligaciones y enfrenta reportes negativos en centrales de riesgo, lo que limita su acceso a otros productos financieros y oportunidades laborales o empresariales.

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