María Nohemí Arboleda fue designada ministra de Minas y Energía por Abelardo de la Espriella

La ingeniera experta en sistemas eléctricos, reconocida por su gestión en XM, asumirá la cartera con la misión de garantizar la seguridad energética y avanzar en la transformación del sector colombiano - crédito @DELAESPRIELLAE / X

María Nohemí Arboleda Arango fue designada como la nueva ministra de Minas y Energía por el presidente electo Abelardo de la Espriella, que eligió a la actual gerente general de XM para liderar una de las carteras más estratégicas del Ejecutivo a partir del 7 de agosto.

El anuncio, realizado la noche del lunes 13 de julio, marca el ingreso de una figura con una trayectoria de más de 30 años en el sector eléctrico colombiano al gabinete que tomará posesión en menos de un mes.

Una ingeniera al frente de la política energética

La llegada de María Nohemí Arboleda al Ministerio de Minas y Energía responde a la intención expresa de Abelardo de la Espriella de fortalecer la gestión técnica en un área que enfrenta desafíos complejos. Arboleda, originaria de Planeta Rica (Córdoba) y criada en Antioquia, es ingeniera electricista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización y maestría en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

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La gerente general de XM encabezará el ministerio desde el 7 de agosto, con retos como la reactivación de contratos petroleros y la regulación de energías limpias en la agenda oficial - crédito X

Desde 2016, Arboleda ocupa la gerencia general de XM, empresa responsable de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrar el Mercado de Energía Mayorista (MEM). En ese rol, ha liderado la planeación y operación técnica del sistema eléctrico nacional. Antes, desempeñó cargos como gerente del Centro Nacional de Despacho y directora de Planeación de la Operación y de Transacciones Comerciales en ISA y XM.

El presidente electo destacó que Arboleda “jamás había estado en política” y subrayó su perfil técnico: “Ella es una verdadera nunca, nunca había estado en política”. La nueva ministra también preside Cigré Colombia y la representación técnica regional de Eriac.

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Retos inmediatos en un sector bajo presión

La designación de Arboleda ocurre en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad energética, la transición hacia fuentes renovables de energía, el abastecimiento de gas natural y el futuro de la exploración de hidrocarburos en Colombia. El sector energético atraviesa una coyuntura crítica, tras un periodo de políticas orientadas a la transición verde y restricciones sobre nuevas exploraciones de petróleo y gas.

El propio De la Espriella definió como prioridades de la próxima ministra avanzar en la transición hacia energías limpias, mejorar los precios de la energía para los usuarios, fortalecer la confianza de los inversionistas y buscar soluciones a los problemas asociados con las tarifas de servicio, especialmente en la región Caribe.

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Abelardo De la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía desde el 7 de agosto - crédito @carogomezsn / X

“Con María Nohemí conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético que heredamos del mal manejo del gobierno anterior”, afirmó el presidente electo.

Agenda de choque y coordinación interministerial

El liderazgo de Arboleda estará orientado a ejecutar una agenda de choque que incluye la reactivación de contratos de hidrocarburos, la reapertura a la exploración mediante fracking—con restricciones en zonas protegidas—y una revisión institucional profunda en Ecopetrol.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, recomendó que los dos primeros decretos del nuevo gobierno estén enfocados en la reactivación inmediata de contratos de exploración de gas y petróleo y en permitir la exploración no convencional.

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La ministra designada recibió instrucciones específicas para trabajar coordinadamente con los ministerios de Defensa, Ambiente y Hacienda “para avanzar en proyectos de diversidad, como debe ser”, expresó De la Espriella. Además, la coordinación con Hacienda buscará garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico y evitar interrupciones en la prestación del servicio.

Abelardo de la Espriella destacó que María Nohemí Arboleda no había estado en política y remarcó su perfil técnico para la política energética - crédito @DELAESPRIELLAE / X

Perfil técnico y visión de futuro

Durante la gestión de Arboleda al frente de XM, el sistema eléctrico colombiano ha experimentado una modernización significativa, con énfasis en la operación técnica y la administración eficiente del mercado mayorista. Su nombre figura entre las 100 mujeres más influyentes de Colombia, según distintas publicaciones especializadas.

El Ministerio de Minas y Energía, que tuvo tres titulares en los últimos cuatro años, se convierte así en un punto clave para la administración de De la Espriella, que busca equilibrar la soberanía energética y la transición ambiental. La nueva ministra enfrentará el encargo de fortalecer la confiabilidad en el suministro, mejorar la capacidad del servicio, desarrollar energías limpias con mejores precios y resolver el problema de las tarifas en el Caribe.

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El propio presidente electo enfatizó el carácter técnico y humano de la designada: “Es esposa y madre, defensora absoluta de la meritocracia, de la complementariedad y del liderazgo, por supuesto, técnico y humano”.