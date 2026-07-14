Deportivo Cali recibió dura sanción por parte de la FIFA: podría afectar su compentencia en la Liga BetPlay 2026-II

Así fue el saludo de Rafael Dudamel, director técnico del Deportivo Cali, con los jugadores del equipo, en la previa del partido ante Alianza Lima de Perú - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali apareció este lunes en el registro oficial de sanciones de la FIFA con una prohibición para inscribir jugadores durante tres periodos de transferencias, una medida que inicialmente generó preocupación por el armado de la plantilla para la Liga BetPlay 2026-II.

Sin embargo, desde la dirigencia del club verdiblanco aseguraron que la decisión no tendría efectos prácticos debido al proceso de reestructuración económica al que está acogida la institución.

La sanción figura en la plataforma pública FIFA Registration Bans, donde también aparecen otros equipos del fútbol colombiano como Deportivo Pereira y Llaneros. Según el organismo rector del fútbol mundial, la inhibición impide registrar nuevos futbolistas hasta que el club resuelva el litigio que originó la medida.

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No obstante, el gerente general del Deportivo Cali, Felipe Restrepo, explicó que el caso está amparado por el Acuerdo de Reestructuración previsto en la legislación colombiana, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades de la FIFA.

Rafael Dudamel es el director técnico del Deportivo Cali, y Pedro Gallese uno de los capitanes del equipo - crédito Deportivo Cali

La respuesta del Deportivo Cali ante esta sanción

"El día de hoy fue notificada una decisión que inhibiría a Deportivo Cali para inscribir jugadores. Sin embargo, los hechos a los que se refiere dicha decisión están contemplados en el acuerdo de reestructuración al que está sujeto Deportivo Cali, de conformidad con la legislación colombiana“, señaló el directivo.

Restrepo agregó que el club ya informó de esta situación a las distintas instancias del ente rector del fútbol mundial. "Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la FIFA, FIFA TMS, el Tribunal del Fútbol de la FIFA y la Comisión Disciplinaria de la FIFA“, manifestó.

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El dirigente también explicó que existen antecedentes recientes que respaldan la posición del conjunto azucarero y que permitirían dejar sin efectos la sanción. "Considerando los precedentes análogos recientes, la sanción quedaría sin efecto, pues resultarían procedentes las disposiciones aplicables del Código Disciplinario de la FIFA, que prevén la clausura de los procedimientos disciplinarios si una de las partes no estuviese legitimada para cumplir con una orden por estar inmersa en procesos de naturaleza concursal conforme a la legislación nacional, como es el caso del acuerdo de reestructuración“, afirmó.

De esta manera, aunque el nombre del Deportivo Cali permanece en el listado oficial de la FIFA, la dirigencia sostiene que la institución podrá continuar con normalidad el proceso de inscripción de futbolistas para afrontar el segundo semestre del campeonato colombiano.

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Incluso, diferentes versiones cercanas al caso señalaron que este escenario ya se había presentado anteriormente y que la legislación colombiana protege al club mientras permanezca bajo el Acuerdo de Reestructuración, razón por la cual la inhibición no tendría aplicación efectiva sobre el registro de nuevos jugadores.

La situación cobra relevancia porque el Deportivo Cali ha sido uno de los equipos con mayor movimiento en el actual mercado de fichajes, buscando reforzar su plantilla para la Liga BetPlay 2026-II tras una importante renovación del plantel.

Así aparece la sanción del Deportivo Cali en la página de la FIFA - crédito FIFA

Mercado de pases del Deportivo Cali

Altas confirmadas

Nicolás Benedetti.

Edwin Velasco (procedente de Deportivo Pasto).

Leyder Chaverra.

Kalazán Suárez.

Bajas confirmadas

Arqueros: Miguel Sánchez y Marco Espíndola.

Defensas: Luis Manuel Orejuela, Julián Quiñones, Felipe Aguilar y Andrés Felipe Correa.

Volantes y delanteros: Yan Quintero, Michael Ponzá y Andrés Colorado.

La llegada de Nicolás Benedetti se convirtió en el principal movimiento del mercado para el conjunto vallecaucano, mientras que las incorporaciones de Edwin Velasco, Leyder Chaverra y Kalazán Suárez buscan reforzar la zona defensiva de cara al nuevo torneo.

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Por ahora, el Deportivo Cali mantiene la tranquilidad frente a la decisión publicada por la FIFA y confía en que, conforme a los precedentes existentes y a la normatividad aplicable, la inhibición sea levantada y no interfiera en la inscripción de sus nuevos futbolistas.

Entretanto, el club continúa preparando su debut en la Liga BetPlay 2026-II con una plantilla renovada y a la espera de que el organismo internacional formalice la resolución definitiva sobre el caso.

Él es Leyser Chaverra, uno de los refuerzos del Deportivo Cali en este mercado de pases -crédito @DeportivoCaliCP/X