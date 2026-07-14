Colombia

Directora del FMI se refirió a la reunión con la delegación de Abelardo de la Espriella en Washington: “Estamos listos”

Kristalina Gueorguieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteró la disposición total del organismo para acompañar el proceso de diagnóstico y recuperación económica del país tras el Gobierno de Gustavo Petro

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Kristalina Georgieva y su encuentro con José Manuel Restrepo
La gerente del FMI, Kristalina Georgieva, compartió sus impresiones del encuentro con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, tras su reciente reunión en Washington - crédito @KGeorgieva/X

La visita de la delegación liderada por el vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, a las instalaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D. C., dejó buenas sensaciones en la directora del organismo multilateral, la bulgara Kristalina Gueorguieva, que expresó su respaldo a la transición política y económica que enfrentará el país, con la llegada del Gobierno del abogado Abelardo de la Espriella.

La máxima representante del FMI, a través de sus redes sociales, saludó al nuevo Gobierno y dejó firme su disposición a colaborar en esta nueva etapa. “Encantado de dar la bienvenida al Vicepresidente electo de Colombia José Manuel Restrepo y su delegación a la sede del FMI hoy. El FMI valora su asociación de larga data con Colombia y está listo para apoyar los esfuerzos para fortalecer el crecimiento y la estabilidad”, dijo.

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Saludo de la directora del FMI al Gobierno de Abelardo de la Espriella
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, saludó al Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo - crédito @KGeorgieva/X

La reunión se produjo en medio de crecientes preocupaciones sobre el estado de las finanzas públicas tras la administración de Gustavo Petro. Restrepo reveló tras el encuentro que la delegación colombiana logró un acuerdo con el FMI para recibir asistencia técnica, con el objetivo de evaluar la dimensión real del deterioro fiscal, aunque sus declaraciones revelaron que el diagnóstico inicial sería “más grave” de lo previsto.

Las preocupaciones que tenemos sobre los desafíos en materia fiscal son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”, indicó el entrante funcionario, que asistió a la reunión en el organismo acompañado del ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín y, del mismo modo, con el futuro titular de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

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Posteriormente y tras el saludo de Gueorguieva, el vicepresidente electo agradeció el espacio. “Juntos estamos comprometidos con restaurar la confianza, fortalecer nuestras instituciones, acelerar el crecimiento económico y crear mayores oportunidades para todos los colombianos. Esta es la visión detrás de Patria Milagro: una Colombia que recupere la estabilidad, la prosperidad y la confianza internacional", agregó.

José Manuel Restrepo y su agradecimiento a directora del FMI
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo expresó su agradecimiento a directora del FMI, Kristalina Gueorguieva - crédito @jrestrp/X

El balance del primer día de la delegación del Gobierno De la Espriella en Estados Unidos

El epicentro de la agenda fue la búsqueda de respaldo multilateral, tanto del FMI como del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Restrepo señaló que el acuerdo con el FMI establece que expertos del organismo trabajarán conjuntamente con el nuevo Gobierno colombiano para profundizar el diagnóstico y diseñar medidas de ajuste; como parte del compromiso de cooperación con estos organismos.

“Agradecemos profundamente la disposición del Fondo Monetario Internacional para apoyar a Colombia mientras la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el cargo”, acotó el vicepresidente electo en su declaración, que destacó la asistencia técnica que tendrán del FMI, que permitirá, según indicó a los medios “saber cuál es la dimensión de la realidad fiscal de nuestro país”.

El vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo; y los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se encontraron en Washington con Ajay Banga, presidente del organismo; y Susana Cordeiro, vicepresidente para América Latina - crédito @jrestrp/X

La delegación colombiana también visitó a la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el presidente del organismo, Ajay Banga, que reiteraron el compromiso de la entidad para respaldar proyectos de desarrollo en Colombia, con especial atención en el financiamiento de iniciativas públicas y privadas. En especial, la de garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación y apoyar sectores claves de la economía.

En esta presencia en la capital norteamericana, el nuevo equipo económico colombiano ha sido claro en reseñar que la transición política debe avanzar de la mano con el respaldo de los principales organismos multilaterales. En consecuencia, se confirmó que la vicepresidenta del Banco Mundial planea visitar Barranquilla para reunirse con el presidente electo y definir el alcance del respaldo multilateral.

Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, indicó Restrepo sobre los objetivos de esta comitiva, que tendrá reuniones durante el transcurso de la semana con otros actores.

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