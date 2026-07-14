Petro insistió en hablar de fraude electoral y lanzó explosivo ataque contra Abelardo de la Espriella: “Es un hombre vacío de ideas”

Petro insistió en que el estrecho margen electoral habría sido alterado mediante herramientas tecnológicas - crédito @petrogustavo/X

A pocas semanas de entregar el poder al mandatario electo Abelardo de la Espriella, el presidente saliente Gustavo Petro encendió nuevamente la polémica nacional al publicar un extenso mensaje acompañado por una fotografía suya posando, en la que denunció, una vez más, fraude electoral.

La publicación generó inmediatas críticas en los sectores políticos debido a que el día anterior también había compartido imágenes similares posando, un gesto que muchos usuarios tildaron de inoportuno y de generar ‘show’.

En su escrito, el jefe de Estado saliente arremetió de frente contra su sucesor, tildándolo de ser un hombre “vacío de ideas” y asegurando que las pasadas elecciones presidenciales no se perdieron en las urnas por falta de apoyo.

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Según la tesis de Petro, los resultados que dieron como ganador al líder de la oposición respondieron en realidad a una manipulación tecnológica (del software) orquestada a través de sistemas extranjeros instalados durante las votaciones fuera del territorio colombiano.

Gustavo Petro volvió a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

“Esta información me despierta muchos interrogantes en los países que fueron antes los grandes portadores de la bandera de la libertad en el mundo. ¿Qué somos ahora en el mundo? Volvimos al virreinato y nos tratan como brutos, no sirven nuestros pueblos sino para ser siervos“, escribió en X.

Petro sostuvo que el interés de las potencias internacionales continúa centrado en los recursos naturales de Colombia y mencionó el petróleo y el oro como ejemplos. Además, criticó a sectores sindicales y señaló que estarían “arrodillados a lo que quieren Trump y Abelardo”.

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Como suele hacer, el jefe de Estado utilizó referencias históricas para comparar las actuales élites con la familia Médici —poderosa dinastía florentina que gobernó Florencia y la Toscana durante casi cuatro siglos— durante el Renacimiento italiano.

Petro insistió en que Abelardo de la Espriella se crió en el exterior y no conoce las necesidades de Colombia - crédito Mario Caicedo/EFE

Según expresó, algunos dirigentes mantienen distancia de la ciudadanía y actúan como las clases dominantes de la Europa medieval: “Ahora llaman manada a la ‘chusma’ (...) no quieren que el pueblo los contagie o los toque”.

La denuncia de un supuesto fraude con tecnología extranjera

El presidente Petro argumentó que las fuerzas del progresismo no sufrieron una derrota real frente al proyecto de la derecha, sino que el estrecho margen que definió las votaciones se alteró de manera irregular, el cual fue de 251.854 votos, de acuerdo con el escrutinio.

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“En el caso colombiano no la perdimos, pero se acercaron tanto, casi a empatar, que unos algoritmos israelíes y detectables sirvieron para hacer el fraude con los votos del exterior y con los puestos de votación más abelardistas”, escribió en su publicación.

Petro volvió a lanzar críticas contra el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

“Era facilísimo el fraude, pero para quienes defendemos un proyecto de vida y de mejorar la existencia realmente en la gente que más sufe (...) es un gobierno de verdad”, afirmó el mandatario saliente.

El presidente defendió la gestión de su administración aseguró que las obras sociales de su periodo no deben medirse en estructuras de cemento, sino en la reducción de los índices de pobreza extrema y desigualdad en las regiones más vulnerables de Colombia.

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Fuertes críticas al perfil y la preparación de Abelardo de la Espriella

La parte más controvertida del mensaje estuvo dirigida a cuestionar la idoneidad, la trayectoria y el carácter del presidente electo. Petro atacó los orígenes profesionales de De la Espriella y cuestionó la alianza política y la simpatía internacional que el nuevo gobernante mantiene con el expresidente estadounidense Donald Trump, que en diversas ocasiones elogió públicamente los planteamientos de seguridad del mandatario colombiano electo.

Gustavo Petro afirmó que el progresismo no perdió en las urnas, sino que fue víctima de un supuesto fraude relacionado con los votos del exterior - crédito @petrogustavo/X

“Abelardo no tiene que decirle nada al mundo ni a Colombia; es un hombre vacío de ideas y se crió en realidad en el extranjero, haciéndolo hombre sin patria y lealtad. Vive del momento y la oportunidad y su éxito es ganarse un dinero, de ahí a ser un estafador profesional solo hay un paso”, sentenció Petro en su post.

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El jefe de Estado complementó la crítica ironizando sobre el apodo con el que se conoce popularmente al mandatario electo dentro de sus filas políticas: “Por eso es que Trump, un día adelante no sé cuál, se sentirá estafado por alguien que llamó tigre cuando no hay tigres en América y si hubiera uno que trajera y soltaran por los campos se moriría de hambre y de tristeza, porque no sabe de montañas (sic)”.

Gustavo Petro comparó la polarización del país con la histórica rivalidad entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, al asegurar que mientras una mitad de la nación busca la universalidad, la otra responde a dinámicas tribales.

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“Por eso siempre habrá una contradicción entre la universalidad y la tribu que hay que entender, porque hay que reconocer la existencia de la tribu, pero se debe ser universal porque las revoluciones son universales o no son”, escribió el mandatario en X.