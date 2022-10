La Jesuu no se quedó callada y habló de su amistad con Epa Colombia

La Jesuu y Epa Colombia, influencers colombianas. Foto: Instagram @lajesuu y @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, recientemente sorprendió con unas declaraciones en el podcast de Dímelo King, en el que se refirió a lo que según ella ocurrió durante el matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. En aquel entonces, se conoció que la empresaria llegó a la celebración acompañada de su pareja, Karol Samantha, pese a que la invitación era para una sola persona.

En la conversación, señaló que le gustaría volver a recuperar la amistad de la bailarina barranquillera, quien fuera una de sus mejores amigas y quien indicó que le habría gustado que esa amistad conllevase un crecimiento profesional y personal entre las dos mujeres.

En medio de la controversia protagonizada por las dos creadoras de contenido, surgió el comentario de Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, quien también se pronunció al respecto y después de las declaraciones de la dueña del emporio de keratinas dijo que le gustaría conocer la opinión de Barrera Rojas sobre lo ocurrido con su amistad.

Epa Colombia y La Jesuu con sus vestidos para la boda de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @epa_colombia

Le puede interesar: Esperanza Gómez anunció su regreso triunfal al cine para adultos: “Me gusta más lo tradicional”

“Desconociendo a las personas cada día más… Sí, yo también estoy esperando que cuente qué fue lo que realmente sucedió conmigo”, escribió La Jesuu.

Posteriormente, la vallecaucana compartió otra de las reacciones respecto a las declaraciones que entregó Epa Colombia, pues había preferido mantenerse alejada de la polémica generada en redes sociales y agregó:

“Lo único que puedo decirles ahora mismo es que uno conoce a las amistades y al marido el día que se está separando. Por la lealtad y el respeto que algún día se dijo tener, es mejor resolver los problemas en privado… sin dañar a nadie”, añadió la también figura de las redes sociales.

Pero, en las últimas horas se conoció un nuevo pronunciamiento que hizo la caleña a través de sus InstaStories en medio de una dinámica que realizó con sus seguidores para resolver algunas inquietudes de lo ocurrido y allí dijo lo que realmente habría ocurrido con la amistad que sostuvo con la empresaria de keratinas.

Según indicó la joven influenciadora, no está molesta por las declaraciones que entregó la empresaria, ya que en ningún momento se refirió a ella en conversación con Dímelo King. También recordó que aunque las cosas con ella habían quedado bien y de eso quedó evidencia cuando ambas asistieron al concierto de Ana Gabriel en la ciudad de Cali.

“Amiga si no dijo nada malo mío, ¿yo por qué voy a estar molesta? No. Es muy bonito cuando uno muestra la parte positiva, los viajes, la amistad, esto. Pero también es bonito mostrar la otra cara de la moneda”, mencionó.

Pero en estas afirmaciones, La Jesuu confesó que la amistad con la bogotana había llegado a su fin cortando todo tipo de lazos que las unía, debido a la sospecha de los malos comentarios que hacía la empresaria en contra de otras personas y lo que la llevó a tomar distancia.

“Daneidy y yo desde el pasado martes ya no sostenemos ningún tipo de relación laboral, sentimental, personal, absolutamente nada. Yo tenía mis sospechas sobre una cosa, la confirmé y, de la manera más bonita, madura y sana le di fin a nuestra amistad internamente. Listo, eso fue todo, por eso es que Andrea me mencionó. Pero bueno, igual no quiero se vayan a pensar que me voy a prestar para hablar de ella o lo que sea. No, lo que se habló en la amistad no se divulga en enemistad, y eso que no hay enemistad, solo se acabó el ciclo”, concluyó.

A continuación, el video con las declaraciones de La Jesuu sobre su amistad con Epa Colombia:

La creadora de contenido confirmó que ya no se relacionara más con la empresaria bogotana por cuenta de su comportamiento

SEGUIR LEYENDO: