“Rodolfo Hernández era parte del plan de Petro”: ‘Fico’ Gutiérrez reacciona a la polémica desatada por el exasesor político del líder de la Liga de Gobernantes

Desde que fue vencido en la segunda vuelta por el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, el nombre de Rodolfo Hernández no ha dejado de sonar. Ha saltado de polémica en polémica. Y, este fin de semana, no fue la excepción. Uno de sus exasesores, Óscar Hernández, reveló detalles de la campaña que por poco lo convierte en jefe de Estado. Las reacciones a esas declaraciones no dieron espera.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el también excandidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez, a quien no le alcanzaron los votos para pasar a segunda vuelta con Petro. En su Twitter, donde es común que tire pullas políticas, el también exalcalde de Medellín se fue lanza en ristre contra Rodolfo Hernández.

Fico aseguró que, supuestamente, el dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hacía parte del plan del presidente Petro para llegar al poder. Además, le echó en cara varios de los líos jurídicos y judiciales que enfrenta con la justicia colombiana y solicitó a los encargados que definan pronto las sanciones en su contra.

“Siempre lo dije, Rodolfo era parte del plan de Petro. La justicia debe resolver rápido su situación jurídica, muy grave por cierto. Si la justicia hubiera actuado a tiempo sobre las denuncian de corrupción en su contra, ni siquiera hubiera sido candidato”, aseveró Gutiérrez.

Esas declaraciones no le gustaron al exministro Guillermo Rivera, quien le enrostró a Fico que, tan pronto perdió las elecciones, anunció que votaría por Rodolfo Hernández. Además, desestimó las acusaciones que le hacía al exalcalde de Bucaramanga.

“Sr Fico Gutiérrez: La noche en que se conocieron los resultados de la 1ra vuelta, momento en que ud anunció su apoyo a Rodolfo Hernández para la 2 vuelta, ya eran suficientemente conocidos los hechos por los cuales la justicia lo investigaba. Este trino es una lavada de manos”, señaló.

Otro que también se pronunció al respecto fue el abogado y activista Daniel Briceño, que ha ganado reconocimiento en las redes sociales por las denuncias que ha hecho públicas sobre alcaldes y hasta de la Presidencia. Esta vez, se refirió a lo que dijo el exempleado de Hernández de que Rodolfo Hernández, supuestamente, no quiso ganar.

En esa línea, le tiró dardos no solo al también exsenador, sino también al presidente de los colombianos. “El ex asesor de Rodolfo Hernández confirma lo que ya sabíamos: A Rodolfo le dio miedo ganar la Presidencia y por eso no hizo campaña. Lastimosamente nos tocó escoger entre un candidato peligroso y uno cobarde. Le entregó la Presidencia en bandeja de plata a Petro. Vergüenza”, trinó Briceño.

Desde el uribismo también se leyeron vehementes cuestionamientos contra Rodolfo Hernández. Por ejemplo, Isaac Mendoza, coordinador de juventudes del Centro Democrático en Antioquia tildó de “cobarde” al excongresista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y aseguró que lo sucedido en las pasadas elecciones debía servir para el futuro.

“Rodolfo Hernández es un cobarde que vendió la patria por su mezquindad. Quedó confirmada la sospecha y la tarea es ahora no volver a caer en esas trampas”, aseveró Mendoza.

A las declaraciones que los sujetos se refieren son a las que Óscar Hernández entregó para la revista Semana, donde dijo que su exjefe habría sentido temor de llegar al poder en la nación cafetera. “Él -Rodolfo- manifestaba querer ganar la presidencia, pero la gente empezó a ver que no quería ganar. A veces siento muy en el fondo que se asustó. Si él hubiera querido ganar, tenía todo para hacerlo: 15 días para viajar por el país, recibir los apoyos de los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, pero no recibió a nadie. No quiso nada. Cuando uno ve eso, entiende que no quiso ganar. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta, en vez de salir a trabajar por su candidatura”, expresó al medio.

