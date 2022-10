“Si él hubiera querido ganar la Presidencia, tenía todo para hacerlo”: exasesor de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Luego de quedar en segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández tuvo su lugar en el Senado de la República. Ante su renuncia en los pasados días, el exasesor político del exalcalde de Bucaramanga, Óscar Jahír Hernández, reveló detalles sobre los secretos de su campaña, así como de la razón de su abandono de cargo.

En diálogos con la revista Semana, Hernández contó en primera instancia cuál fue el factor que hizo tomar la decisión del ingeniero de dejar su puesto, “a él le recomendaron que, estando en el Senado, sus investigaciones estarían en manos de la Corte Suprema de Justicia y podrían tardar más. Pero con lo que no contaba era que sus procesos llegaron a la Sala de Juzgamiento y no a la de Instrucción. En ese sentido, avanzaron de forma rápida y eso pudo generarle una sorpresa muy grande en materia jurídica”.

Entre líneas, el exasesor de Roldolfo agregó que, “por eso, no veo a Rodolfo participando en las elecciones a la gobernación de Santander. De ser así, y como aforado, volvería a estar en manos de la Corte”.

De esta manera, Óscar Hernández mencionó para el medio mencionado que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción podría desaparecer de los medios en los meses restantes del año, pues “el golpe que le acaba de dar el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su partido es muy fuerte, especialmente para él y su familia, que estaba manejando la organización”. Porque según el exasesor, “fue uno de los peores errores que cometió Rodolfo: dejar la Liga de Gobernantes en manos de la familia y creer que se podía manejar desde el comedor de su casa”.

Con respecto al camino que recorrió el exalcalde de Bucaramanga durante su campaña, el exasesor resaltó que, “ él manifestaba querer ganar la presidencia, pero la gente empezó a ver que no quería ganar. A veces siento muy en el fondo que se asustó. Si él hubiera querido ganar, tenía todo para hacerlo: 15 días para viajar por el país, recibir los apoyos de los más de 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, pero no recibió a nadie. No quiso nada. Cuando uno ve eso, entiende que no quiso ganar. Es el único candidato en el país que se mete en una piscina en una segunda vuelta, en vez de salir a trabajar por su candidatura”.

Por otra parte, el exconsultor del ingeniero habló con respecto a la pelea que enfrentó con Marelen Castillo, quien fue su fórmula a la vicepresidencia, ” a Rodolfo lo asesoraron muy mal. Le dijeron que podía manejar el partido de forma individual, y sus asesores no fueron capaces de informarle que es un ejercicio democrático de los ciudadanos y ellos tenían que estar en el partido. Marelen sintió que hacía parte de una estructura política, pero era un cero a la izquierda. Eso desdibujó mucho a Rodolfo como hombre y político”.

Además, relató para Semana que al exalcade de Bucaramanga, “eso le salió mal y le terminó generando un problema que para él es muy grave: la recuperación de los dineros de la votación de la campaña presidencial. Él pidió un crédito bancario y aún hoy está pagando intereses diarios”.

“Desde la primera semana de campaña. Él no se siente cómodo trabajando en equipo. Aprecia la individualidad por el carácter que tiene, siente que con su propia personalidad arrolla. No le gustan las fórmulas. No se sintió cómodo trabajando con Marelen. También hubiera ocurrido con Paola Ochoa o con cualquiera. Ahí están las explicaciones de por qué no se sintió cómodo en el Senado”, resaltó el exasesor en cuánto al momento cuando el excandidato presidencial se alejó de Marelen.

Finalmente, Óscar reveló que el episodio más fuerte que tuvo el líder de la Liga de Gobernantes con su fórmula fue, “cuando le contaron que ella estaba ofreciendo avales del partido en el Valle del Cauca. Eso fue un detonante en plena campaña. Entró en cólera, pero en el fragor de la campaña no hubo espacio para que le pidiera explicaciones. Eso lo alejó mucho más”, concluyó para el medio mencionado.

