“No obstaculicen la libertad de prensa”: Gustavo Petro por las manifestaciones

Demonstrators protest against the government of Colombian President Gustavo Petro and his tax reform proposal, in Bogota, Colombia October 29, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

Desde las 10 de la mañana de este sábado, iniciaron las manifestaciones en contra del Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de mostrar la inconformidad de los ciudadanos por las que consideran “propuestas dictatoriales” promovidas desde el Ejecutivo.

El jefe de estado a través de su cuenta de Twitter envió mensaje de solicitud hacia los manifestantes que estarán en las calles del país hoy: “Solicitud a los marchantes de hoy. Todo medio de comunicación tiene el derecho de cubrir e informar. No obstaculicen la libertad de prensa”.

Gustavo Petro sobre las manifestaciones de este sábado 29 de octube. Foto: Twitter @petrogustavo

Las protestas no solo serán en las principales ciudades de Colombia como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Tunja, Cúcuta, Manizales, entre otras, sino que también tendrá un impacto internacional. Según Pierre Onzaga, el sujeto que lidera esos encuentros contra el jefe de Estado, las movilizaciones se darán en urbes de otras naciones como Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Estocolmo y Londres.

Esta es la tercera vez que algunos ciudadanos salgan a las calles para manifestarse en contra del jefe de Estado y la manera en la que ha dirigido al país en los últimos meses. La reforma tributaria, la reforma política, la Paz total, el precio del dólar, entre otros, algunas de las razones más comunes entre los protestantes.

Esta nueva jornada de manifestaciones es llamada, la “Gran Marcha Nacional” y esperan que miles de personas y actores políticos participen masivamente en algunas ciudades del país. Congresistas, excandidatos y otros referentes políticos que hacen parte de la oposición lideran las marchas y han hecho un llamado a los ciudadanos a que salgan a las calles a elevar su voz en contra de las reformas del presidente Petro.

Por su parte, la polémica congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, escribó en sus redes sociales sobre las protestas en las diferentes ciudades del país. “Barranquilla rechaza las #PetroReformas y a un gobierno que empezó con el pie izquierdo de a destrucción”. Otro de los mensajes que dejó en un trino fue: “Cúcuta marcha por la libertad, porque su vecino inmediato es Venezuela y han visto las heridas que causa el socialismo”.

María Fernanda Cabal sobre las manifestaciones de este sábado 29 de octube. Foto: Twitter @MariaFdeCabal

El líder del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, expresó por medio de sus redes sociales su apoyo a las marchas de este sábado: “Ahí estánn sus 4 gatos...Somos más de 10 millones de colombianos decididos a defender nuestra patria”.

Enrique Gómez sobre las manifestaciones de este sábado 29 de octube. Foto: Twitter @Enrique_GomezM

En cuánto, al excandidato presidencial John Milton Rodríguez pronunció en un trino, “cuando un gobernante promueve la paz para legitimar la anarquía y complacer con impunidad a los violentos, la ciudadanía debe despertar y actura y nunca más volver a ser indiferente ni pasiva a semejante poder destructor. Dios tenga misericordia”.

Johnn Milton sobre las manifestaciones de este sábado 29 de octube. Foto: Twitter @JohnMiltonR_

Aquí las ubicaciones de la ubicación de las diferentes ciudades donde se llevará a cabo las marchas:

Bogotá: Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar – 9:30 a.m; Calle 63 con carrera 7 hacía la Plaza de Bolívar – 10:00 a.m; Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar – 11:00 a.m.

Barranquilla: Estadero la Troja Calle 74 #44 Esquina hasta la Plaza de la Paz.

Medellín: Teatro Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces.

Cali: Plaza de las Banderas hasta la Plaza Jairo Varela.

Cartagena: Camellón de los Mártires hasta el monumento de la India Catalina.

Cúcuta: Redoma de San Mateo hasta el Parque Santander.

Bucaramanga: Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán.

Pereira: Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de Bolívar.

Montería: Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar.

Villavicencio: Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores.

Popayán: Centro Comercial Campanario hasta el Parque Caldas.

Urabá: Desde el Parque Infantil Casa de la Cultura Apartadó hasta el monumento Yo Amo a Urabá.

Neiva: Centro de Convenciones José Eustacio Rivera.

Ibagué: Parque Murillo Toro hasta Intersección de la calle 60 con carrera 5.

Armenia: Parque de la Vida hasta la Plaza Simón Bolívar.

Santa Marta: Plazoleta del Camellón en monumento Rodrigo Bastidas hasta la Catedral.

Manizales: Sector el cable Cr 23 # 64 – 55 hasta la Plaza de Bolívar.

Ocaña: Parque San Francisco hasta Parque 29 de Mayo.

Valledupar: Cinco Esquinas hasta el Parque de las Madres.

