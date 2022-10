Esta es la investigación de la Fiscalía que puso al descubierto a los implicados en aberrantes casos de abuso sexual en el Valle

Fiscalía judicializa funcionarios de la rama judicial por supuestos caso de abuso y explotación sexual a menores de edad. (Colprensa – Álvaro Tavera).

La Fiscalía General de la Nación hizo oficial la captura y judicialización de José Lubín Martínez y Carlos Alberto Palacio Zuluaga, funcionarios de la rama judicial en Cartago, municipio del Valle del Cauca, a quiénes se les acusó por explotar y abusar sexualmente de menores de edad. Adicionalmente, se dio conocer la diligencia que se adelantó en contra el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, Bernardo López, qué hace unos días fue aprendido por estos mismos cargos.

Para el caso en el Valle del Cauca, tanto para Luis Martínez cómo Carlos Palacios, habrían abusado en múltiples oportunidades a una adolescente, valiéndose de sus cargos pues el primero era coordinador de la oficina de apoyo judicial en el municipio, mientras que el otro era el responsable de manejar el centro de copiado de dicha oficina.

El caso fue investigado por la policía judicial, en compañía del cuerpo técnico de investigación, CTI, que a través de diferentes diligencias lograron identificar claramente a los implicados, permitiendo así que el ente judicial adscrito al centro de atención a víctimas de abuso sexual, Caivas, emitiera la orden de captura.

“Estas dos personas fueron imputadas por el ente investigador como presuntos responsables de los delitos de demanda de explotación sexual con menor de 18 años, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Cargos que no fueron aceptados. Según la investigación, Lubín Martínez y Palacios Zuluaga habrían abusado en múltiples oportunidades de una adolescente”, destaca el informe presentado por la entidad.

Aunque no se conoce aún la condenada a la que estarán sujetos, un juez de control de garantías ordenó que Carlos Alberto Palacio Zuluaga este recluido en centro penitenciario carcelario, mientras que José Luis Martínez, el coordinador de la oficina de la rama judicial tendrá que cumplir su condena en el lugar de residencia.

Las investigaciones se seguirán adelantando, pues no se descarta que en este caso haya otros sujetos implicados.

El tema del magistrado Bernardo López, puede decirse que tiene un punto en común y es que en este mismo municipio del Valle del Cauca, Cartago, fue detenido presuntamente por abusar sexualmente a un menor de 14 años.

No obstante, el caso es un poco diferente ya que este tiene fuero, por lo que no puede ser presentado ante un juez de control de garantías, y cómo lo destacar informe la Fiscalía esta condición impide materializar la orden de captura, pero funcionarios que hicieron la diligencia no tenían la competencia para esto.

Es por eso que la Fiscalía tuvo que hacer una maniobra, por decir alguna manera, solicitándole a un funcionario delegado a que suscribiera un acta de compromiso, la cual compromete al magistrado asistir a las citaciones de la entidad judicial para adelantar el proceso y lógicamente que esté acuda a las audiencias para resolver el caso.

“A la luz de la Constitución y la ley, no podía solicitarse, ordenarse ni materializarse la captura del magistrado, en el entendido de que los funcionarios que participaron en este procedimiento carecían de competencia”, señala el escrito que presentó la entidad

No obstante, en el prontuario del magistrado Bernardo López aparece la vinculación en un proceso, también por acceso carnal abusivo menor de 14 años, entre otros vejámenes astros menores junto con una demanda de explotación sexual comercial y proxenetismo a menores de edad.

