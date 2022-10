Presidente Petro entrega fincas del exjefe paramilitar Carlos Castaño y otros predios a las víctimas de Montería: “Aquí comienza la reforma agraria”

El presidente Petro llega a Montería para la entrega del predio rural Támesis, antes en poder de la mafia. Foto: Presidencia.

Hacia el mediodía de este sábado 29 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, arribó hasta el departamento del Córdoba, en su capital, para cumplir con una de sus promesas de campaña y entregarle a varios ciudadanos afectados por el conflicto armado los bienes de sus victimarios como el exjefe paramilitar Carlos Castaño.

A continuación, apartes del discurso del presidente Petro:

¿Por qué está haciendo sigue siendo un motor de la economía narcotraficante en Córdoba? Si es que está en manos del Estado y no es narcotráfico, aparentemente.

Aquí habría que hablar, porque no es el único caso, de cuál es la relación que habrá entre la sociedad colombiana, el Estado y los antiguos dueños del narcotráfico que fueron dueños de esta hacienda. ¿Hicieron la paz? ¿Puede este gobierno confiar en esa paz? ¿o es simplemente un paréntesis para mantener el que era el propósito de la violencia? Los bienes y la justicia.

Hay una posibilidad que hemos llamado paz total, que tiene que ver con el acogimiento a la justicia, que tiene que ver con la verdad con letras mayúsculas y no la mentira. Hemos hablado de la reparación de las víctimas, que es el pueblo de Colombia, estos campesinos, hombres y mujeres del departamento de Córdoba. Esas son las condiciones. A mí no me da pena, que si esas son las condiciones, las personas que acepten la propuesta puedan seguir en sus casas.

No es que una política de acogimiento a la justicia sea para hacer fiesta y pasarnos por la faja la verdad y ocultarla, manipularla y pasarnos por la faja la reparación genuina de la sociedad colombiana a través de personas concretas. Es una burla a la paz que hayan utilizado esta hacienda para continuar con los negocios del narcotráfico.

Es una burla a la paz el que la tasa de homicidios de Córdoba se haya duplicado en un año. Están volviendo a Córdoba otra vez una carnicería. Es una burla a la paz que no sea solamente la estadística de la tasa de homicidios de Córdoba, sino la de Sucre, la de Bolívar, la del Magdalena, la del Cesar.

Queremos que esos miles de muchachos que andan armados con el clan del Golfo y otras denominaciones que ya ni me acuerdo entren a un proceso de paz y vayan al Sena y a la universidad y se pueda participar de la prosperidad de los territorios y que puedan quedar con el diez por ciento de sus bienes adquiridos.

Eso no es que a Petro se le puedan dar tres vuelticas mientras vamos traqueteando. Eso no es así. Hay que ser serios. Como esta hacienda hay cantidades. Si vamos a hablar de paz hay que dejar de matar. Yo no estoy planteando una bandera ideológica. Estoy planteando algo del sentido común, dejarnos de matar. El mensaje va para el interior del Estado, tiene que haber un cambio de nuestra fuerza pública. No está para defender solamente a los más ricos de Colombia sino para defender a los más pobres de Colombia. Son los que más lo necesitan. No es una lucha de clases.

🔴 #EnDirecto | Entrega de tierras para la paz total a 50 familias campesinas en Montería. #ActivosPorElCambio https://t.co/Ktp2kHm8Dw — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 29, 2022

En desarrollo...

