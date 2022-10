María Isabel Urrutia cuestiona el papel de Álvaro González Alzate dentro de la FCF

María Isabel y sus reparos sobre la gestión de Álvaro González Alzate en la vicepresidencia de la FCF / (Colprensa)

La ministra del deporte de Colombia, María Isabel Urrutia, cuestionó a la audiencia del programa RCN Fiesta 9:00 a. m. en Cúcuta luego de que en entrevista radial con el periodista Giovanny Hernández hiciera hincapié en la pregunta sobre si el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Álvaro González Alzate, es la persona adecuada para velar por el deporte nacional.

El discurso de la ministra colombiana dado en la mañana del jueves 27 de octubre se basó en la opinión que tiene sobre el dirigente de la FCF, que también funge como presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) y que habría sido el responsable de contratar a Carlos Queiroz como entrenador de la selección absoluta de fútbol luego de la desvinculación de José Néstor Pekerman.

Urrutia fue enfática en que González Alzate no está en dicha posición solo porque quiere, sino porque las ligas departamentales lo mantienen. En ese sentido, señaló que estas ligas deberían “ponerse la mano en el corazón” para definir si él es el indicado o la mejor opción para gerenciar el deporte colombiano desde la empresa privada. Así comenzó la intervención de la ministra:

El cargo de González Alzate no lo mantiene él, lo mantienen las ligas que siguen botando por él. Porque esto es un tema de las ligas, que deben ponerse la mano en el corazón y mirar si la persona funciona, o no, para que el deporte mejore.

Urrutia no desaprovechó su oportunidad para responderle al presidente de la FCF, Ramón Jesurún, luego de calificar a las jugadoras de la selección Colombia sub-17 como amateurs. La política vallecaucana comenzó señalando que al Ministerio del Deporte no le importa si ellas son amateurs o no y que igualmente se les premiará:

Amateur somos todos... Nosotros respondemos por ellas, les vamos a dar los premios que tenemos por resolución y ley. Al ministerio no le importa que sean amateurs o lo que sea. Pienso que le están dando un triunfo a nuestro país y una alegría a todos.

María Isabel Urrutia también calificó las declaraciones de Ramón Jesurún como una salida en falso y agregó que el dirigente barranquillero debería medir sus palabras cuando se refiere a las mujeres:

A veces la gente sale en falso, y esa es una salida en falso del señor Jesurún. Él es el rector del fútbol en Colombia y debería medir sus palabras cuando va a referirse a las mujeres. Las niñas de la sub-17 prácticamente tienen medalla, entonces eso es darles una cachetada a los directos porque simplemente no las tuvieron en cuenta.

Le puede interesar: Polémica por felicitaciones a Álvaro González tras el triunfo de la selección Colombia sub-17

En estos momentos el vicepresidente de la FCF, Álvaro González Alzate se encuentra en India acompañando a la selección Colombia que disputará la final del campeonato mundial de la Fifa sub-17 en Navi Mumbai a las 9:30 a. m. hora colombiana del domingo 30 de octubre.

El dirigente caldense de 78 años viajó a India con la selección femenina juvenil y estuvo presente en cada uno de los partidos camino a la final. De hecho, apareció en las imágenes que el departamento de prensa de la FCF compartió para enaltecer el esfuerzo de las futbolistas.

Ya hay patrocinadores para las dos Ligas BetPlay Femeninas 2023

María Isabel Urrutia también hizo hincapié en que la FCF y la Dimayor ya tienen incentivos y patrocinadores para estimular el fútbol femenino que en 2022 ha tenido más protagonismo que nunca y así se refirió a la particular situación que frenó el desarrollo de una Liga BetPlay Femenina II 2022 por cuenta de los clubes y la dirigencia del fútbol profesional colombiano:

Recursos no faltan porque ya yo les conseguí patrocinadores. Que la Federación Colombiana de Fútbol y los equipos se pongan de acuerdo. La plata está ahí. Tienen para 11 meses de salario y premios. Ya yo los negocié. Solo resta que se pongan de acuerdo los equipos de fútbol.

SEGUIR LEYENDO: