Gustavo Bolívar sostiene que no le alcanzaría un sueldo de 21 millones de pesos como congresista

El senador del Pacto Histórico respondió a las críticas y afirmó que desde años se vienen robando el dinero en el país. Foto: Colprensa

El pasado 25 de octubre, el senador Gustavo Bolívar reveló que tiene en mente renunciar a su curul para, según él, dedicarse a su actividad primaria: la escritura. Y si bien no reveló una fecha exacta, sí dijo que en cuatro años no estará ejerciendo en el Legislativo, argumentando que se encuentra “quebrado” y que, en ese sentido, no le sale rentable la actividad política.

Dicha afirmación la entregó en diálogo con Semana, y en la noche de este miércoles 26 de octubre, volvió a decir que el oficio político no le es suficiente. Paradójicamente, él ha impulsado varias iniciativas para reducir el salario de los congresistas; sin embargo, dijo en la sección de Pregunta Yamid, del noticiero CM&, que con los descuentos que le hacen y un impuesto que tendría en caso de aprobarse la reforma tributaria, el sueldo quedaría en 21 millones de pesos, monto que a él no le alcanzaría para cubrir sus necesidades.

“Para algunas personas es una cantidad considerable. Para otras, que traemos un ritmo de gasto y que tenemos una carga impositiva digamos, en la reforma tributaria, no nos alcanzaría”, expuso Bolívar. También detalló que en la plenaria del Senado realizada el pasado martes 25 propuso adoptar los modelos de otros congresos del mundo, los cuales permiten que un legislador renuncie a su salario como funcionario para ejercer actividades privadas.

“Aquí no —pasa— pero podríamos explorar —la medida—. Eso nos facilitaría, a muchas personas que queremos colaborar pero que no podemos hacerlo porque el ritmo de inhabilidades e incompatibilidades es estricto”, expuso el senador de la bancada oficialista.

En la entrevista, Bolívar también se quejó por los ‘bajos’ sueldos de los ministros a comparación de un trabajador de una empresa privada que puede ostentar los mismos estudios. Sobre esto, dijo: “no quiero que esto suene odioso, porque 18 millones en un país donde la gente gana un millón pues es harta plata, pero en el sector privado esa misma persona, con esa misma hoja de vida, puede ganarse 70, 80 millones de pesos”.

Vale anotar que, en las declaraciones entregadas a la revista citada, el senador del partido progresista reveló que el motivo de su futura renuncia obedece a que su patrimonio familiar está en riesgo desde que hace parte de la rama legislativa, pues los gastos son mayores a los ingresos y esto estaría generando un hueco en sus finanzas. Por eso, quiere dedicarse de nuevo a la televisión y al cine para así recuperarse económicamente.

“Quisiera dejar aprobada la reforma tributaria y los proyectos grandes que entran por mi comisión. El presupuesto salió bien y el otro es el de regalías que lo presentamos. Después, el Plan Nacional de Desarrollo. Así que después de dejar esas cosas hechas, pienso apartarme, dar un paso al costado, porque no puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”, dijo Bolívar.

Además, confesó que su sueldo como parlamentario no le alcanza porque gran parte de este lo dona. Aseguró que nunca vio a la política como una fuente económica, a pesar de que en esta se puede hacer mucho dinero, pero que es esto lo que precisamente le molesta. “Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos”, manifestó.

