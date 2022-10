Caso Hyundai: Carlos Mattos se retracta de sus delitos por incumplimiento del preacuerdo con la Fiscalía

Carlos Mattos se retracta de sus delitos por incumplimiento del preacuerdo con la Fiscalía. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Este miércoles 26 de octubre, el empresario Carlos Mattos se retractó del delito de cohecho durante una diligencia judicial. El exrepresentante legal de Hyundai en Colombia fue condenado y procesado por corrupción; sin embargo, durante su intervención aseguró que la Fiscalía General de la Nación ha incumplido con el preacuerdo al que habían llegado.

“Estoy en prisión, enfermo, para cumplir la pena que me prometieron. He cumplido con todo”, dijo el empresario en la audiencia. De acuerdo con Mattos, “aquí no me van a respetar el acuerdo y pretenden poner una pena muy superior y por unos delitos que no me fueron informados ni en la imputación ni en la acusación de la Fiscalía”. Por esos motivos, terminó retractándose de los cargos.

Lo cierto es que en abril de 2022 el procesado ofreció disculpas y entregó una suma de dinero como reparación a los daños causados en la Rama Judicial. “Se acordó pagar un millón de dólares y yo me adelanté a pagar antes de firmar”, detalló el empresario, que habría entregado un cuarto de millón. “Estaba convencido que estaba tratando con alguien que creía en mí y me comprometí hasta la muerte”, agregó.

En desarrollo...

