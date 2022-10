Concejo de Bogotá alertó sobre la quiebra del sistema SITP

La ciudad se encuentra con el 54% de la malla vial local en mal estado. - Colprensa.

En el transcurso de un debate de control político sobres los niveles de servicio y cobertura del SITP, varias voces de los representantes del Concejo de Bogotá referenciaron aspectos de colapso en la movilidad de la ciudad y la baja operatividad de este medio de transporte público.

Para la concejala de la bancada de Colombia Humana UP, Ana Teresa Bernal, esta afectación es un conjunto de varios males e insuficiencias en el aspecto de la movilidad, de las cuales resaltó: la crisis de la malla vial secundaria, la precaria infraestructura de los paraderos del componente zonal, la pésima calidad del servicio, la insatisfacción ciudadana con el servicio público de transporte, la pérdida de la demanda de pasajeros y el déficit financiero de la operación de buses del componente zonal del SITP.

Asimismo, la concejala Bernal hizo un llamado de atención sobre el pésimo estado de la malla vial secundaria, ya que sobre esta infraestructura de movilidad recae la operatividad y el servicio públicos de los buses zonales “hoy la ciudad se encuentra con el 54 % de la malla vial local en mal estado”, añadió.

Para Bernal, este factor es lamentable, puesto que resalta que el distrito destina anualmente un promedio del 45 % del presupuesto de la ciudad a movilidad para la prestación del servicio de transporte público y este se cumpla en una infraestructura vial en mal estado.

La concejala señaló que hoy la ciudad se encuentra en una quiebra financiera del SITP en sus dos componentes el zonal y troncal. Alertó que el sistema integral de transporte público desde sus origines bajo el esquema de la concesión siempre ha provocado pérdidas económicas para las finanzas del distrito.

“Hace más de una década este sistema de concesión privada en detrimento del patrimonio público y la calidad del servicio de transporte público entró en crisis arrojando grandes pérdidas anuales en su operación que se cubre con el presupuesto público del distrito”, resaltó la oficina de comunicaciones de la concejala.

Cabe resaltar que durante el debate, Bernal referenció que el distrito no solo cubre con su presupuesto las pérdidas anuales por 2.2 billones que arroja el SITP, sino que además el alto endeudamiento en los gobiernos de Enrique Peñalosa y Claudia López es para financiar una nueva infraestructura de troncales y un metro elevado, alineado para ser un alimentador del sistema de TransMilenio.

En cuanto a esto, para la concejala de la bancada de Colombia Humana UP, es importante no seguir hablando de las crisis que presenta el SITP o el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria, pues “hoy estamos ante la quiebra de un sistema de buses del SITP de los componentes troncal y zonal que arrojan pérdidas anuales por 2.2 billones que afectan seriamente las finanzas del distrito”.

La ruralidad de Bogotá corresponde al 75 % de la cobertura total del Distrito. Foto Secretaria de Seguridad

Por otro lado, la concejala Ati Quigua exigió a la Secretaría de Movilidad y a TransMilenio no vulnerar el derecho al servicio público de transporte a los campesinos de la ruralidad de Bogotá. Durante el debate de control político 419 sobre Niveles de Servicio y Cobertura SITP, resaltó que la ruralidad de la ciudad merece una importancia especial, ya que su cobertura corresponde al 75 % del total del Distrito.

Con respecto a esto, en la actualidad la zona rural de Usme cuenta con el nuevo servicio H719, implementado el pasado 20 de agosto de 2022, brindado una cobertura homologa a la del servicio 910, que cubría esta demanda anteriormente. Los horarios de servicio son dos: 5: 20 a.m. y 5: 45 p.m.

Sin embargo, para la concejala este horario no funciona, ya que estos buses incumples con sus horarios de operatividad “suben muy tarde y se pierde la claridad de la frecuencia, además que dos frecuencias al día, en unos horarios que casi no le sirve a la comunidad, fomenta el desincentivo del uso del transporte, considerando otras alternativas y exponiendo la integridad de personas transportándose en tractor o vehículos ilegales”.

Frente a esta problemática, la comunidad ha mantenido reuniones con la Secretaría de Movilidad y TransMilenio solicitando fortalecer la frecuencia, en consecuencia que las horas que se maneja la operación no son las indicadas para las comunidades.

La concejala Ati Quigua mencionó que la entidad de Movilidad alega que esta problemática obedece a que no se marcan pasajes en esa ruta y que al no haber demanda de servicio no resulta viable generar un aumento en la frecuencia del servicio.

Así pues, durante el debate de control político 419 sobre Niveles de Servicio y Cobertura SITP, la Secretaría de Movilidad aseguró que se hará una revisión junto con la comunidad sobre el tema de la ruta H719.

Por otro lado, el gerente de TrasnMilenio, Álvaro Rengifo, anunció que entre noviembre y diciembre entrarán a operar 120 nuevos buses eléctricos que complementaran la flota del sistema de transporte público, ofreciendo un promedio de 28 sillas por cada 100 pasajeros.

Finalmente, afirmó que desde el sistema se está promoviendo que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo que las cámaras frontales de los buses sirvan como evidencia en la imposición de multas por invasión a los carriles exclusivo o preferenciales de TrasnMilenio.

