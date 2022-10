Subirán salarios para soldados regulares, prometió el ministro de Defensa

El aumento sería de aproximadamente un tercio de su sueldo actual. REUTERS/Luisa González

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia del pasado martes 25 de octubre, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un anuncio sobre la remuneración que reciben los soldados regulares. De forma específica, el jefe de cartera aseguró que la meta es profesionalizar a la tropa y estos uniformados recibirían hasta un 30 % de pago adicional a partir de noviembre próximo.

El ministro intervino ante los representantes para pedir su voto a favor de la Ley de Paz Total. Dedicó buena parte de su discurso a agradecer a aquellos congresistas que se ven comprometidos con el proyecto de Paz Total, así como a tranquilizar a aquellos que tienen reparos sobre el retiro del servicio militar obligatorio, el cual sería reemplazado por actividades sociales, porque la seguridad nacional se vería comprometida con la posible reducción de uniformados.

Acto seguido, Velásquez dijo que habrá una reducción de soldados regulares —los que prestan el servicio—, pero un aumento de soldados profesionales. De todas maneras, para quienes actualmente son soldados regulares, el ministro propuso un aumento de hasta un 50 % en su remuneración, que empezaría en un 30 % a partir del mes siguiente.

El jefe de cartera añadió que su interés principal con las Fuerzas Militares es que se profesionalicen, por lo que espera añadir mil soldados profesionales a la nómina, decisión que ya está dentro de los planes del Ministerio de Hacienda. “Entonces, no es cierto que se ponga en peligro la seguridad, no es cierto que vaya a rebajar el número de soldados. Vamos hacia la profesionalización como lo reclamaban algunos y esa es una propuesta que el gobierno ha hecho desde la campaña y la ha ratificado el presidente de la República en varias oportunidades”, reiteró Velásquez. Además, recordó que el servicio social obligatorio también será remunerado.

El ministro insistió en que no disminuirá la capacidad actual de la Fuerza Pública y ninguna de las acciones del Gobierno va encaminada a ese propósito. “Ni siquiera esa tan comentada disminución de los 815 millones de pesos en el incremento presupuestal previsto para el próximo año, que no es una reducción en el presupuesto del Ministerio de Defensa sino una reducción en el incremento que se había previsto. Ni siquiera eso afecta la capacidad de las fuerzas, porque no se tocó un solo peso destinado al funcionamiento de las fuerzas militares”, anotó.

Velásquez también explicó que el servicio social y el militar podrán coexistir: el servicio social obligatorio será ejercido por quienes no quieran tomar las armas, mientras que el servicio militar se reservará a quienes tengan vocación de defensa.

Aunque en el Senado el lunes se hundió la posibilidad del servicio social por la paz, en la plenaria de la Cámara y tras un arduo debate se acogió una nueva propuesta en la cual se precisan qué funciones podrá tener ese servicio social de paz, entre los que está la tradicional alfabetización, trabajo con víctimas del conflicto, servicio de cuidado de personas en condición de discapacidad entre otros. Este miércoles seguirá la plenaria de la Cámara con la votación de los últimos tres artículos, sin embargo la etapa definitiva para este tema se dará con la conciliación que tendrán que hacer las plenarias del Senado y la Cámara, lo cual se espera sea la próxima semana.

SEGUIR LEYENDO: