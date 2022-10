Sara Corrales respondió a las constantes críticas por los tatuajes en su cuerpo

Sara Corrales respondió a quienes la han criticado por tener tatuajes en su cuerpo para una nueva producción. Tomada de Instagram @saracorrales

Desde hace algunas semanas se conoció que Sara Corrales estaba en una nueva producción, por la que debería lucir una nueva imagen debido al papel que está interpretando. Sus más de tres millones de seguidores en Instagram han estado muy pendientes de la transformación que ha sufrido la colombiana, que lleva varios años radicada en México, país que le abrió las puertas para su profesión.

Recientemente, la artista compartió en su perfil oficial unas imágenes que la mostraban un tanto diferente a cómo la recuerdan los internautas, quienes expresaron su preocupación, ya que la talentosa actriz lleva impresas en su cuerpo más de 10 imágenes y pese a su sensualidad, despiertó la curiosidad de algunos.

Sin embargo, la también empresaria debió salir a aclararle a sus seguidores que todo se trata de un proceso de caracterización para el papel que está interpretando en el seriado Los caminos del amor, en el que interpreta a Úrsula, una villana que utilizará su belleza y sensualidad para seducir a uno de los protagonistas del seriado que será transmitido por El Canal de las Estrellas en México.

En vista de las críticas que ha recibido por su apariencia, Sara Corrales envió un contundente mensaje a sus haters:

“Evidencia para los que están taaaan preocupados porque creen que estoy llena de tatuajes. Son parte de una caracterización que me hacen a diario para un personaje (Úrsula) que actualmente estoy grabando para @micaminoes amarte”, escribió la actriz colombiana en sus redes sociales.

Los comentarios no tardaron en aparecer, ya que el encargado de replicar el contenido de la colombiana en redes sociales fue el portal de chismes Rastreando Famosos, cuya publicación ya supera los 1.200 likes. Algunos de los comentarios más destacados son: “la gente si es sapa y les encanta que los traten como sapos”; “y si los tuviera, pues es su cuerpo y le quedan divinos”; “qué mamacita”; “pero acaso a quién le importa cuántos tatuajes se hace, igual no se ven reales”; entre otros.

Esta no es la primera vez que Sara Corrales es blanco de críticas, pues en días pasados durante una interacción con sus seguidores en una dinámica de Instagram, la paisa respondió varios interrogantes que formularon los internautas. Sin embargo, algo llamó la atención de algunos que se percataron que el acento de la actriz había cambiado y se tornó un tanto “mexicanizado”.

A través de una historia de Instagram la exprotagonista de novela relató: “Llegamos en van (furgoneta), casi que con guaruras, blindada, y aquí venimos Marquito y yo… en taxi. No importa, gajes del oficio, las cosas pasan. Quedamos incomunicados porque una lluvia ni la hijuemadre, ya iban 3 días de lluvia y el hotel quedó inundado alrededor. Nos tocó salir en chalupa hacia el aeropuerto”.

Allí fue cuando un usuario le indicó que no se dicen “guaruras” sino “escoltas”, la increpó y le dijo que se había olvidado del lenguaje colombiano y ella le respondió:

“¡No se preocupe bebé! Yo solita me encargo de no perderme en el camino. No se estrese. ¡Ah! Y tengo muy claro de dónde orgullosamente vengo, no por una palabra dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es mucho más que eso. Besos”.

