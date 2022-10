Alfredo Saade se queja de que el alza del precio del dólar no es noticia el día sábado

Alfredo Saade

El pastor cristiano Alfredo Saade despertó un aluvión este sábado 22 de octubre a través de su cuenta de Twitter, luego de quejarse de que los medios de comunicación no se refirieran al aumento del precio del dólar. Según él, esta sería una evidencia de una supuesta estrategia de manipulación contra el gobierno de Gustavo Petro.

Durante los días hábiles está siendo noticia que el peso colombiano está devaluándose agresivamente frente a la divisa estadounidense, junto con las monedas de otros países, desarrollados o no: se citan las declaraciones del gabinete ministerial, se invitan analistas económicos y hasta se hace contenido sobre alternativas para proteger los ahorros e inversiones.

No obstante, el dólar no presenta cambios los fines de semana porque los mercados están cerrados. No obstante, el exprecandidato presidencial —derrotado por el hoy presidente en la consulta interpartidista del Pacto Histórico— se quejó de que no se hablara de esto en las noticias.

“¿Se dieron cuenta que el dólar hoy no existió? Ahhh bueno así los manipulan los medios de comunicación tradicionales. El lunes vuelve el sirirí. Levántate”, escribió el líder religioso.

Las redes sociales no perdonaron este comentario. Algunos periodistas y políticos señalaron que el lunes se volverá a tocar el tema, pero que no sugiera que la prensa busca crear inestabilidad.

Entre quienes expresaron su perplejidad ante el comentario está Óscar Ramírez, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático. “1. El dólar hoy ‘no existió' porque la Tasa Representativa del Mercado que aplica hoy es la de ayer, como ocurre todos los sábados de la vida, ya que la BVC no opera fines de semana ni festivos. 2. ¿Qué tienen que ver los medios de comunicación ahí? 3. ¿En serio todo su trino?”, preguntó el cabildante.

No es la primera vez que Saade expresa este tipo de opiniones sobre el trabajo de los medios de comunicación durante el gobierno de Petro. Incluso, este mismo sábado, se atrevió a hacer acusaciones de sobornos a medios o periodistas por, presuntamente, entregar información falsa.

“Pregunta: ¿Por donde le entra la plata a los medios de comunicación para destruir el gobierno de @petrogustavo? ¿Por encima o debajo de la mesa? ¿Le giran a cada periodista de manera individual? En efectivo? A sus cuentas legales? ¿La @DIANColombia revisa esos pagos? Levántate”, manifestó el pastor.

“Pregunta: ¿Por donde le entra la plata a los medios de comunicación para destruir el gobierno de @petrogustavo? ¿Por encima o debajo de la mesa? ¿Le giran a cada periodista de manera individual? En efectivo? A sus cuentas legales? ¿La @DIANColombia revisa esos pagos? Levántate”, manifestó el pastor.“Pregunta: ¿Por donde le entra la plata a los medios de comunicación para destruir el gobierno de @petrogustavo? ¿Por encima o debajo de la mesa? ¿Le giran a cada periodista de manera individual? En efectivo? A sus cuentas legales? ¿La @DIANColombia revisa esos pagos? Levántate”, manifestó el pastor.“Pregunta: ¿Por donde le entra la plata a los medios de comunicación para destruir el gobierno de @petrogustavo? ¿Por encima o debajo de la mesa? ¿Le giran a cada periodista de manera individual? En efectivo? A sus cuentas legales? ¿La @DIANColombia revisa esos pagos? Levántate”, manifestó el pastor.“Pregunta: ¿Por donde le entra la plata a los medios de comunicación para destruir el gobierno de @petrogustavo? ¿Por encima o debajo de la mesa? ¿Le giran a cada periodista de manera individual? En efectivo? A sus cuentas legales? ¿La @DIANColombia revisa esos pagos? Levántate”, manifestó el pastor.

Esta actitud hacia la prensa se suma al mensaje compartido por el propio presidente Petro el fin de semana pasado. Sin añadirle ningún otro mensaje, el mandatario compartió un minuto y medio de una entrevista tristemente célebre del expresidente de Ecuador Rafael Correa con la periodista Ana Pastor.

La entrevista tuvo lugar en marzo de 2011, en una de las emisiones del programa Los desayunos de TVE, que para entonces era dirigido por Pastor. La periodista le preguntó acerca del asedio que él ejercía contra la prensa, incluso años antes de que se promulgara la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, la cual fue ampliamente criticada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Correa le dijo a Pastor que, en su opinión, uno de los grandes problemas planetarios es el conjunto de “negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público, fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base”.

El expresidente, hoy fugitivo de la justicia ecuatoriana por el caso de la constructora Odebrecht en su país, aseguró que debería haber más medios públicos y comunitarios que estén libres de conflictos de intereses, de cara a la población que se informa a través de ellos. “¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer: el interés privado o el interés público?”, preguntó Correa, quien además dijo que procuraba responderle a la gente y no a los medios de comunicación.

“Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarles. Ya bájense, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esos medios de comunicación son los que han respaldado las dictaduras, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor”, puntualizó Correa, sin dejar hablar a Pastor.

SEGUIR LEYENDO: