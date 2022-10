Egan Bernal se refirió a los comentarios que recibió luego de criticar a Gustavo Petro en las elecciones: “los entiendo”

Egan Bernal responde a las opiniones que dio sobre el presidente Gustavo Petro en Twitter cuando era candidato.

Egan Bernal volvió a aparecer en los medios de comunicación para hablar de lo que ha sido su año a nivel competitivo, su recuperación y lo que aconteció cuando opinó sobre política y criticó al entonces candidato presidencial Gustavo Petro, hoy el mandatario de los colombianos.

Para Bernal el año contrasta entre malo y bueno, pues por un lado su accidente casi le cuesta la vida y por otro, el mismo año del accidente pudo regresar a pedalear casi que de manera normal en algunas competencias rompiendo con todo mal pronóstico sobre su futuro deportivo.

Ahora solo piensa en lo que pueda hacer para la temporada 2023 en donde dejó entrever que hay algunas carreras a las que le gustaría ir, sin embargo, dijo que era solo una idea del calendario que podría tomar hasta llegar al Tour de Francia, esperando, por supuesto, llegar en el mejor nivel posible para disputar la competencia.

También dio la cara frente a sus opiniones políticas en redes sociales y aunque dijo que no se arrepiente y que lo volverá hacer, entiende que puede causar molestia entre muchas personas que piensan diferente: “Entiendo que la gente se haya molestado porque el país está lleno de problemáticas. Entiendo que muchas personas sintieron: ‘Este man, qué pu… prácticamente no vive en el país, tiene todas las comodidades y viene acá a decirnos por quién votar”. Luego agregó: “Cada persona es libre de dar sus opiniones y no podemos ocultarlo, el país está en un momento muy difícil”, dijo en entrevista para el VBar de Caracol Radio.

Egan había hecho algunas comentarios que despertaron reacciones y comentarios fuertes, como en la segunda vuelta cuando Petro se enfrentó a Rodolfo Hernández en las urnas, un día antes el ciclista del Ineos Grenadiers publicó en su red social de Twitter: “La campaña de Petro mostró hasta dónde son capaces de llegar con “el todo vale”, pisoteando y desprestigiando a todo aquel que no esté con ellos, y lo peor hasta a sus propios aliados. Que poca clase y que bajeza. No merecen liderar el país. @ingrodolfohdez Éxitos Mañana!!”.

Sin duda, sus constantes comentarios hicieron que incluso, varios de sus fans le dejarán dejaran de seguir en las redes, pues varios de los argumentos que se leían era que el deportista poco conocía las problemáticas del país, entre otros.

Finalmente, Bernal reconoce que hablar de política es álgido, por lo que entiende que muchos lo tomen a la mal. Mientras tanto, el zipaquireño acompaña a su familia, entrena y se sigue preparando para la temporada 2023 dado que ya pasó por el quirófano a finales de septiembre para que le retiraran algunos materiales que le fueron implantados en una de sus rodillas como parte de las intervenciones a las que debió someterse para poder recuperarse de cara a regresar al deporte pedal.

“La recuperación va muy bien. Hace un mes me hicieron la última cirugía, me quitaron el material de la rodilla, y ahorita volviendo a entrenar. Ando en preparación, algo de vacaciones entre comillas. La vuelta a competencias será en enero o febrero”.

