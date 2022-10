Rigoberto Urán se refiere a su renovación con el EF Education EasyPost y da su opinión sobre el caso de Nairo Quintana: “No se lo deseo a nadie”

Rigoberto Urán y Nairo Quintana Foto: REUTERS/Benoit Tessier.

Rigoberto Urán está listo para continuar su camino en el World Tour por dos temporadas con el EF Education EasyPost, pues cuando se pensaba que buscaría retirarse del deporte de alto rendimiento, posiblemente para dedicarse a sus negocios, Rigo sorprende con sentirse vigoroso para seguir dando la pelea en las competencias más importantes del mundo ciclístico.

El anuncio se dio a conocer el viernes pasado a través de las redes sociales del equipo norteamericano y de la página del mismo. Allí entre elogios de ambas partes ratificaron su extensión de contrato resaltando que se llevan bien: “Rigo ayudó a salvar esta organización en más de una ocasión. Es un líder, con el ejemplo. No por la fuerza. Será invaluable para guiar a los ciclistas más jóvenes de este equipo. Para mí, Rigo no es solo un miembro del equipo, es un verdadero socio y miembro de nuestra familia”, dijo el director general de la escuadra.

Rigo habló sobre su renovación y concretó que es por dos temporadas: . “En el equipo llevo más de 7 años, es una familia me apoya en muchas cosas y otras cosas las he hecho con mi trabajo. Llegamos a un acuerdo y estaré el 23 y 24. Estoy feliz, es una gran experiencia apoyar al equipo, a los compañeros. Me encanta lo que hago, disfruto. A veces, los resultados no se dan pero la lucho y la lucho y eso es lo que trato de transmitir”, dijo para los micrófonos del Diario As en su paso por sus tiendas en Bogotá.

También aprovechó para dar su opinión sobre el caso de Nairo Quintana, quien por estos días apela una sanción en la que se le acusa de haber usado el medicamento Tramadol en el Tour de Francia 2022, del que finalmente se encuentra descalificado después de haber logrado el sexto lugar.

“Uno no le desea eso a nadie. Nairo es un gran amigo, un gran corredor, de los mejores que ha tenido Colombia. Esperamos que pueda solucionar todo y vuelva a estar en el pelotón y que esté compitiendo con nosotros”, dijo a Caracol Sports.

Ambos ciclistas, tanto Rigo como Nairo Quintana son grandes referentes del pedalismo nacional además de la inspiración para las nuevas generaciones del ciclismo, pues desde hace más de 10 años se han dedicado a dejar el nombre del país en lo más alto, haciendo que desde entonces se volteara la mirada hacia los nuevos talentos de esta parte del mundo tales como Egan Bernal, Iván Sosa o Sergio Higuita.

Para la temporada 2023 Rigo espera poder hacer alguna de las grande vueltas, sin embargo su protagonismo dentro de la escuadra estadounidense ahora se dividirá con el ecuatoriano Richard Carapaz quien llega como principal carta para lograr el podio en Tour de Francia. Urán tendría la opción de ser segunda espada o bien la primera ficha en otras competencias como el Giro de Italia o la Vuelta a España en las cuales ya ha destacado, en especial la ronda ronda italiana a donde no asiste desde el 2016 cuando quedó en el séptimo lugar.

