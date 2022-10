Nairo Quintana volvió a hablar sobre el supuesto uso de Tramadol: “Soy inocente, no he hecho nada malo”

Nairo Quintana reitera su inocencia en el caso por Tramadol y ya se encuentra en México para su Gran Fondo en San Luis Potosí. Foto tomada del Twtter de Nairo Quintana

Nairo Quintana ya se encuentra en México para correr junto a sus seguidores de ese país su Gran Fondo en San Luis Potosí, desde allí habló sobre lo que significa para él correr en la nación manita y todo lo referente a su sanción del Tour de Francia por supuesto uso de Tramadol durante la carrera.

“La rivalidad sigue entre los colombianos y los mexicanos y lo vamos a poder ver este fin de semana. Le dije a los colombianos que aquí habían ciclistas muy chingones y vienen con las pilas puestas. Vamos a ver un pelotón muy bonito el fin de semana, vamos a recordar viejas épocas”, comentó el ciclista boyacense.

En cuanto a su sanción, el pedalista colombiano reiteró que es inocente y que por ello envió la solicitud de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte, ante el cual, ya presentó su audiencia el pasado 12 de octubre y espera una pronta respuesta: “El TAS se ha quedado con todo y en las próximas semanas determinará la respuesta...” y agregó: “Vamos muy bien, tenemos buenas sensaciones de respuesta. Acudimos al TAS porque soy inocente, no he hecho nada malo y por eso he recurrido. Creemos en el TAS y la reglamentación, estamos a la espera de una noticia”, declaró durante la rueda de prensa previa a su Gran Fondo.

Hay que recordar que por ahora Nairo no cuenta con equipo para la siguiente temporada, pues su relación con el Arkea Samsic se diluyó en medio de la polémica que resultó ser el caso de la sanción y descalificación del Tour de Francia por el hallazgo de Tramadol. A pesar de haber anunciado desde ambas partes la continuidad del contrato por tres temporadas más, el momento por el que pasa el pedalista cafetero no fue acompañado por la escuadra, por lo que próximamente se espera que pueda anunciar con cuál equipo seguirá pedaleando.

Asimismo, el resto de los colombianos que pertenecían al equipo francés también tendrían sus caminos por fuera del equipo y se espera poder conocer pronto si irán al mismo equipo de Quintana o si en definitiva se dividen en diferentes escuadras.

Mientras tanto se ocupa de seguir su curso con el ciclismo recreativo con el Gran Fondo Nairo Quintana, el cual se llevará a cabo en México el próximo 23 de octubre y en un mes será en Antioquia.

La temporada para Quintana se terminó de manera prematura en el Tour de Francia, pues tenía previsto correr la Vuelta a España, pero finalmente no lo hizo para poder iniciar toda su defensa ante el TAS junto con sus abogados en Italia y Colombia.

Se espera que el ciclista de Cómbita pueda salir avante de este caso para poder verle con tranquilidad en las grandes vueltas del próximo año, en donde se prevé que regrese a la máxima categoría del ciclismo mundial en el cual no está desde que firmó con el Arkea Samsic tras dejar al Movistar Team.

La respuesta puede interferir en el futuro del deportista, por lo que se cree que el TAS emita un dictamen sobre el caso antes del inicio de la próxima temporada, aunque también se podría demorar varios meses.

