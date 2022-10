Llena tu Cabeza de Rock y el Coro Filarmónico Juvenil colaborarán en un concierto tributo a Queen

Paulo Cuevas es el cantante invitado para devolver a la vida las canciones del emblemático grupo inglés

Por primera vez y en un único concierto ‘Llena tu Cabeza de Rock’, colectivo especializado en montar tributos dedicados a los artistas más importantes de la historia del rock que viene presentándose con éxito por todo Colombia con su show tributo a la agrupación británica Queen, se unirá al Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para realizar un concierto sin precedentes en el Movistar Arena.

En esta ocasión serán más de 50 voces las que acompañarán a la banda para interpretar uno de los repertorios más exigentes y celebrados en la historia del rock británico y mundial. De esta manera, la música del grupo conformado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, sonará por primera vez en vivo en el escenario de la capital.

Llena tu Cabeza de Rock, grupo conformado por músicos con amplia experiencia en la realización de espectáculos especiales junto a artistas de talla internacional y que ya ha montado shows tributo a grupos como Red Hot Chili Peppers y Guns N’ Roses, así como a emblemáticos del rock en español como Enanitos Verdes, Caifanes y Maná; vuelve a Bogotá luego de recorrer varios de los escenarios más importantes del país con su show ‘Queen’.

Tras pasar por teatros de Medellín, Cali, Ibagué, Neiva, Bucaramanga y Villavicencio, se presentará nuevamente en Bogotá luego de realizar un ciclo de presentaciones en abril, que concluyó con 12 fechas con lleno total en el Planetario Distrital.

Como suele ser habitual en los espectáculos de ‘Llena Tu Cabeza De Rock’, este show es apto para toda la familia. Así, grandes y chicos podrán disfrutar la puesta en escena de la banda en este gran escenario y, claro, cantar clásicos del calibre de ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’, ‘We Are The Champions’, ‘Somebody To Love’, ‘Under Pressure’ o ‘Crazy Little Thing Called Love’.

Poster oficial de la presentación de Queen en el Movistar Arena de Bogotá

Otra detalle habitual en los shows de Llena Tu Cabeza De Rock es la incorporación de un cantante específico para cada tributo. En este caso el elegido es Paulo Cuevas, reconocido particularmente por su canal de YouTube, donde sus videos musicales alcanzan los 32 millones de reproducciones.

Es una figura reconocida en las convenciones de manga y ánime, debido a su facilidad para versionar las bandas sonoras de series y películas de este género a su propio estilo. Por otra parte, cabe resaltar que el Coro Filarmónico Juvenil actuará bajo la dirección de Camilo Rojas.

Cabe recordar que la banda, actualmente conformada solo por Brian May y Roger Taylor tras el fallecimiento de Freddie Mercury en 1991 y el retiro de John Deacon en 1997, recientemente publicó ‘Face It Alone’, un tema inédito de Queen que data de las sesiones de su álbum de 1988, ‘The Miracle’, grabado cuando Mercury ya lidiaba con los primeros síntomas fuertes del virus del VIH que le costarían la vida.

