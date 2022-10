Gustavo Petro se agarró con Paloma Valencia: “La oposición puede criticar pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira”

Paloma Valencia dice que decisiones del gobierno tienen disparado al dólar: presidente Petro se defendió. Fotos: Colprensa

El alarmante aumento del dólar en Colombia sigue causándole duros señalamientos al presidente Gustavo Petro. En las últimas horas, una de las que opinó con vehemencia frente al tema fue la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien responsabilizó al jefe de Estado por el alza de la divisa y causó que el mismo Petro le respondiera.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la congresista uribista aseguró que era netamente culpa del mandatario de los colombianos que el dólar llegara, según las últimas mediciones, a los $4.900. Según Valencia, ese valor se debe a que Petro y su ministra de Minas, Irene Vélez, anunciaran acciones sobre los contratos de exploración de hidrocarburos en el país.

“Las decisiones de Petro que ejecuta su ministra Irene Vélez de prohibir el petróleo y el gas (que son el primer ingreso del Estado y las primeras exportaciones del país) tiene disparado el dólar. La deuda pública se aumentó en 85 billones no hay ni tributaria ni plata que alcance”, señaló Paloma Valencia.

La senadora del Centro Democrático se refirió a las propuestas en el proyecto de la Paz total. Foto: Colprensa

Luego de ese trino, que alcanzó más de dos mil likes y cientos de mensajes tanto a favor y en contra, el presidente Gustavo Petro decidió responderle a quien se considera una de las más férreas opositoras a su gobierno, que inició el pasado 7 de agosto cuando se posesionó.

En primera instancia, el jefe de Estado aseguró que no le incomoda que sus detractores lo critiquen. Sin embargo, dijo que estaba en todo el derecho de defenderse ante lo que él considera que son mentiras. Cabe anotar que no solo Colombia sino el mundo se enfrenta en medio de una crisis de inflación y monetaria que tiene al mundo en medio de la zozobra financiera.

“La oposición puede criticar pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira”, señaló Petro, quien responsabilizó a su antecesor en el gobierno, el uribista Iván Duque, de haber supuestamente incrementado la deuda pública de la nación cafetera. “Quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que usted apoyo y eligió Paloma”, escribió el presidente.

Además, a modo de anuncio, Petro aseguró que en Colombia todavía no se han detenido las labores con petróleo y gas. Lo que ha propuesto el Ejecutivo es que se suspenderán nuevos contratos para la extracción de esos hidrocarburos, lo que ha causado reacciones desde diferentes frentes políticos.

“En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente”, trinó el mandatario.

Así mismo, el jefe de Estado reiteró que los actuales contratos petroleros seguirán su cause en el país y, una vez más, dijo que lo que no se seguirá haciendo es buscar nuevos convenios para esos fines: “Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”, concluyó el mandatario colombiano en la mañana de este jueves 20 de octubre a través de su perfil de Twitter.

De igual manera, en otros trinos de su perfil, el presidente se defendió del periodista Luis Carlos Vélez, quien también culpó del alza del dólar al Gobierno nacional. El mandatario dijo que el comunicador “recurría a la mentira” y no tenía en cuenta, aparentemente, la crisis económica mundial.

“Para Luis Carlos no existe el que haya subido la tasa de interés en EEUU y que ello derrumbó todas las monedas del mundo, incluido el peso, desde hace un año y en forma creciente. No existe el mundo en el prejuicio sectáreo. Y no solo eso. Tiene que acudir a la mentira. ¿Desde cuando algún funcionario del actual gobierno ha responsabilizado a las FFAA del incumplimiento de los acuerdos con los indígenas desplazados en Bogotá, o de su violencia?”, cuestionó el presidente.

