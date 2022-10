La Liendra reveló intimidades con Dani Duke: “Estoy pálido, tengo hasta los labios morados”

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

Respecto de su relación sentimental, La Liendra y Dani Duke nunca han tenido reparo en hablar sobre cualquier aspecto de su noviazgo por íntimo que sea. En este sentido, durante los recientes días el creador de contenido quiso compartir con sus seguidores lo pálido que terminó después de intimar con su pareja; pues aparentemente se sentía bastante sorprendido no solo de su palidez, sino también del color morado de sus labios. De este modo, desde sus Historias de Instagram el influenciador quindiano empezó por expresar:

“Creo que debo dejar de tener intimidad con mi novia. Hace nada acabo de tener intimidad con mi novia y miren cómo me dejó: pálido. Novia (se dirigió a Dani Duke), ¿me está chupando la poca energía que me queda o qué?; miren cómo estoy de pálido, tengo hasta los labios morados. Creo que antes de tener relaciones voy a tener que alimentarme o cómprame una proteína o dame avena porque luego... bebé, me va a dar algo en la mitad del proceso y ¿qué? imagínate yo contigo ahí y luego me de la pálida”.

Más adelante, Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido) destacó que disfruta de la intimidad con su novia, sin embargo, al mismo tiempo le está “haciendo daño”. Ahora, en vista de su estado, Dani Duke optó por pedirle a La Liendra que levantara las piernas: “Mi novia me vio muy mal y me puso dizque patas arriba”, dijo con humor el quindiano; pero la también creadora de contenido explicó: “Pa’ que le vuelva la sangre”.

De todos modos, Gómez reiteró lo pálido que se veía, además de mostrar que sus uñas también estaban moradas, igual que sus labios.

Aquí el video compartido por La Liendra:

La Liendra tras situación íntima con Dani Duke: “Estoy pálido, tengo hasta los labios morados”

Por otro lado, no sobra mencionar que La Liendra y Dani Duke llevan más de un año de historia sentimental y se han convertido en una de las parejas de influenciadores más populares del país. En cuanto al contenido que comparten en sus redes sociales, ambos se enfocan en cosas muy distintas: por un lado la antioqueña se dedica a realizar tutoriales de maquillaje y videos de outfits y, por su parte, el quindiano gusta de publicar videos de comedia, principalmente.

Empero, hay algo que tienen en común y es que también disfrutan de compartir con sus seguidores los lujos que se dan, por ejemplo, recientemente La Liendra mostró sus nuevos tenis, que tuvieron un costo de más de mil dólares. Entonces, durante el último tiempo el influenciador estuvo de viaje por Nueva York, Estados Unidos. Estando allí visitó algunas tiendas de ropa y calzado y había mostrado su interés por dichos tenis.

Ya una vez estuvo de regreso en Colombia, publicó algunas fotografías en las que posa muy feliz con sus nuevos zapatos, marca Balmain. Sin embargo, al parecer su nueva adquisición en calzado no gustó a gran de parte de sus seguidores, puesto que desde sus Historias en Instagram el creador de contenido se refirió a las críticas que le han llegado. Fue así que comenzó por expresar: “Ay, ya me empezaron a criticar mis zapatos: que parecen unos transmilenios, que parecen una plancha al vapor, pero ¿y qué? a mí, la verdad, me encantan”. Aquí el video completo sobre el tema en cuestión:

La Liendra responde a críticas por sus tenis de 1.200 dólares: “Me dicen que parecen una plancha al vapor”

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: