Fanny Lu contó su momento más memorable en una alfombra roja: “Si les preguntan, llegué en limusina”

Cada premiación -sea de música, cine o televisión- cuenta con su respectiva alfombra roja. De este modo, es común ver a las diferentes celebridades llegar al lugar del evento en sus automóviles, algunas veces bastante lujosos, incluso hay quienes hacen uso de limusinas. Sin embargo, en el caso de Fanny Lu, la cantante caleña tuvo que llegar caminando a la ceremonia de los Latino Music Awards (2022).

Entonces, el pasado domingo 16 de octubre la intérprete de ‘Cosas Bonitas’ compartió un video desde su cuenta de Instagram con el que dio cuenta del recorrido que realizó a pie hasta llegar a los Latino Music Awards en compañía de la presentadora peruana, María Pía Copello.

Así las cosas, en lo corrido del clip se les ve a ambas mujeres caminar por las calles de Bogotá rumbo al Movistar Arena, donde se desarrolló la premiación el pasado 12 de octubre. Tanto la cantante colombiana como la presentadora peruana caminaron varias cuadras hasta el lugar cuidando que sus vestidos no se arrastraran y, en el caso de María Pía Copello, cubriendo su pronunciado escote.

A su paso, los transeúntes las miraban asombrados y hubo quien soltó el comentario de: “Se parece a Fanny Lu”. Más adelante, cuando por fin llegarona su destino, la también intérprete de ‘Tú no eres para mí' acudió a su sentido del humor para expresar: “Ahora sí a pretender que no llegamos por la trocha”.

Posteriormente y, nuevamente desde el humor, agregó: “Si les preguntan, llegué en limusina”. Además, volvió a bromear en la leyenda que le puso al video al escribir: “… Somos las divas del mecato”, y añadió algunas risas, al parecer este fue otro de los tantos comentarios que les dijeron cuando iban por la calle.

Al ver los comentarios de su publicación, las risas no faltaron entre sus seguidores. No sobra mencionar que la cantante caleña no ahondó en los detalles de por qué tuvo que llegar caminando hasta la alfombra roja, en la que se le vio posar con varios colegas como la cantante de música popular Arelys Henao.

Aquí el video de lo compartido por Fanny Lu:

Fanny Lu bromea sobre su llegada a pie a una alfombra roja: “Ahora sí a pretender que no llegamos por la trocha”

Los más recientes lanzamientos musicales de Fanny Lu:

Desde su éxito ‘No te pido flores’, estrenado aproximadamente en el año 2006, la cantante colombiana ha logrado mantenerse vigente a lo largo y ancho de los años inclursionando en diferentes géneros musicales: ha lanzado canciones con sonidos tropicales, urbanos, ha pasado por el pop, la balada y la música popular.

Ahora, si se habla de su música más reciente, la caleña estrenó en marzo de este 2022 el tema y videoclip de ‘Valió la pena’; respecto de las visualuzaciones que tiene en YouTube el video musical, hasta el día de hoy va por más de 800 mil. Y, algunos meses más tarde le entregó a su público la canción ‘Lágrimas de amor’, que específicamente se lanzó el pasado 7 de julio.

Aquí el video musical de ‘Lágrimas de amor’:

Además del éxito que ha tenido individualmente, también son famosas las colaboraciones que ha tenido Fanny Lu con diferentes colegas y compatriotas como Farina (Te quedaste solo), Andrés Cepeda (Amor verdadero), Jorge Celedón (Cosas bonitas); y también ha trabajado en conjunto con artistas extranjeros como Gente de Zona (Lo que Dios quiera) y el cantante urbano Dálmata (Ni loca), entre varios más.

Su trabajo con estos artistas son una viva muestra de la versatilidad de Lu como cantante.

