Daniel Ortega aceptó las credenciales de Fredy Muñoz como embajador de Colombia en Nicaragua

Daniel Ortega aceptó las credenciales de León Fredy Muñoz como embajador en Nicaragua. Fotos: Reuters y Twitter de León Fredy Muñoz

Así como se está haciendo con Venezuela, el gobierno del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, busca recomponer las relaciones bilaterales con Nicaragua y en esa vía logró que el martes, Daniel Ortega reconociera a León Fredy Muñoz como el embajador de Colombia en esa nación centroamericana.

El Diario Oficial, La Gaceta reseñó que esta posesión se da ocho meses después de que el régimen le retirara las credenciales al anterior representante colombiano, Alfredo Rangel Suárez, el pasado 23 de febrero, durante la anterior administración de Iván Duque, señalando que el diplomático se inmiscuyó ofensivamente en los asuntos internos de ese país, de acuerdo con la Cancillería nicaragüense.

Antes de ese desencuentro diplomático, el presidente Duque le había ordenado a su embajador en Managua que regresara al país luego de que Ortega asegurara que Colombia es un “narco-Estado” donde asesinan a diario a líderes sociales.

Ahora el panorama es distinto con el nuevo gobierno de Petro, y mediante un acuerdo presidencial, el mandatario sandinista acordó reconocer al exrepresentante a la Cámara por Antioquia, del Partido Alianza Verde, en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante el Gobierno de la República de Nicaragua.

Ortega también ordenó a las autoridades civiles y militares guardar las prerrogativas e inmunidades que a su jerarquía corresponden.

Muñoz Lopera presentó sus copias de estilo de las cartas credenciales ante el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, el pasado 14 de octubre, con lo que se convirtió en el primer embajador de Colombia en Managua durante la Administración de Gustavo Petro.

No obstante, en aquella ocasión hubo controversia ya que Ortega no había dado su beneplácito para que el funcionario colombiano se oficializara en el cargo diplomático por unas declaraciones del canciller Álvaro Leyva en las que manifestaba que no estaban alineados con el régimen.

El pasado 21 de septiembre, el mandatario sandinista nombró al veterano diplomático Gadiel Francisco Arce Mairena como su nuevo embajador en Colombia, cargo que estaba vacante desde diciembre de 2021.

Arce Mairena, que fue funcionario de relaciones exteriores durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) en la antigua Yugoslavia, y tuvo responsabilidades políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Alemania, Cuba, Inglaterra y Venezuela, ya asumió su cargo en Bogotá.

Se debe recordar que Colombia y Nicaragua mantienen una disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la plataforma continental en el mar Caribe.

El lunes de la semana pasada, la CIJ solicitó a ambos países presentar, en la próxima sesión oral sobre la plataforma continental en la costa del mar Caribe, solo sus argumentos sobre los criterios definidos por el derecho para determinar la delimitación del mar territorial más allá de las 200 millas náuticas (370,4 kilómetros) de un país.

Nicaragua pidió a la CIJ que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.

El tribunal de La Haya le ha dado la razón a Nicaragua y se ha declarado competente para juzgar este caso, lo que ha provocado el rechazo de Colombia, cuyo Gobierno ha declarado que los asuntos entre ambos Estados deben resolverse mediante relaciones bilaterales

(Con información de EFE)

