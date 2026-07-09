Colombia

Así va la conformación del gabinete de Abelardo de la Espriella: faltan ocho ministros por designar

En el equipo del presidente electo se encuentran ocho hombres y tres mujeres, por lo que se espera que los siguientes nombramientos sean del género femenino para cumplir con la Ley de Cuotas

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Ilustración en acuarela de un hombre con barba y traje oscuro, una bandera colombiana y el Palacio de Nariño con sus columnas y estandartes nacionales.
Abelardo de la Espriella se posesionará el 7 de agosto de 2026, y en esa misma fecha entrará su gabinete ministerial - crédito Visuales IA/Campaña Abelardo de la Espriella y Presidencia de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de un mes para su llegada a la Casa de Nariño, el presidente electo Abelardo de la Espriella continúa dando a conocer el equipo que lo acompañará en su primer gabinete de ministros y funcionarios del Estado, a partir del 7 de agosto de 2026.

De los 18 ministerios que integran el gabinete nacional, once ya cuentan con su encargado oficial. El primero fue Rodrigo Lara Restrepo, que estará al frente del Ministerio del Interior, y el más reciente fue el de Omar Bula Escobar, que se desempeñará en la cartera de Relaciones Exteriores.

Los otros despachos que ya cuentan con la persona designada por el futuro mandatario son Hacienda (Miguel Gómez), Ambiente (Fabio Arjona), Defensa (mayor general (r) Jorge Mora), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Deporte (Juliana Gutiérrez), Comercio (Mauricio Gómez Amín), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) y Justicia (Iván Cancino).

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Sin embargo, hacen falta ocho nombramientos que estarán al mando de los ministerios de Salud, Trabajo, Agricultura, Minas y Energía, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura y Ciencia.

Durante el gobierno de Gustavo Petro se había creado el Ministerio de la Igualdad. No obstante, la cartera fue liquidada luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley por vicios de trámite en el Congreso de la República.

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