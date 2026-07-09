Calambres en las piernas por la noche: el motivo más común y qué hacer para evitarlos

El déficit de magnesio y potasio figura entre las causas más frecuentes de calambres durante la noche - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de calambres nocturnos en las piernas es una causa frecuente de despertares bruscos y dolorosos, sobre todo en adultos y personas mayores. Estos espasmos musculares suelen afectar con mayor intensidad a las pantorrillas y los pies, interrumpiendo el sueño varias veces en una misma noche.

El momento de reposo prolongado, característico de las horas nocturnas, favorece que los músculos permanezcan acortados o con menor oxigenación. Esta combinación puede desencadenar una contracción involuntaria y dolorosa, que suele durar desde segundos hasta varios minutos.

Factores que contribuyen a los calambres nocturnos

Según la Clínica Mayo, diversos elementos pueden facilitar la aparición de estos espasmos. Una hidratación insuficiente durante el día disminuye la capacidad de los músculos para relajarse correctamente.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, una dieta pobre en magnesio, potasio o calcio propicia el desequilibrio electrolítico necesario para que el músculo permanezca en tensión.

La hidratación y el aporte de minerales son claves para evitar los calambres nocturnos en las piernas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas sedentarias, así como quienes permanecen muchas horas sentadas o de pie, presentan mayor propensión a sufrir estos episodios, debido a la falta de estiramiento muscular y a la mala circulación en las extremidades inferiores.

¿Por qué ocurren especialmente de noche?

Durante el sueño, los músculos de las piernas permanecen en reposo y, si la postura favorece la flexión plantar (pies extendidos hacia abajo), el acortamiento muscular es más pronunciado. Este escenario, sumado a la disminución del flujo sanguíneo y a la posible falta de hidratación, crea el caldo de cultivo ideal para una contracción involuntaria.

PUBLICIDAD

La fatiga acumulada durante el día puede influir, pero no es el único motivo. Los calambres nocturnos también se asocian a pérdidas de líquidos, déficits minerales y, en ocasiones, a enfermedades que afectan la circulación venosa o el sistema nervioso periférico. La frecuencia y la intensidad del dolor suelen aumentar con la edad y en etapas como el embarazo.

La prevención combina una dieta equilibrada, ejercicio moderado y hábitos saludables para el cuidado muscular - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del magnesio y otros minerales

El magnesio cumple una función fundamental en la contracción y relajación muscular. Cuando sus niveles disminuyen, el calcio predomina y mantiene al músculo contraído más tiempo del debido. El magnesio actúa como un muelle natural, permitiendo que la célula muscular se relaje tras la señal eléctrica que provoca la contracción.

PUBLICIDAD

Un aporte insuficiente de este mineral puede deberse a dietas poco variadas, consumo excesivo de alcohol, problemas digestivos o medicamentos como los diuréticos, que aumentan la eliminación urinaria. El déficit de magnesio se acompaña a menudo de debilidad, espasmos recurrentes y, en algunos casos, sensación de fatiga persistente.

No solo el magnesio está implicado. Bajos niveles de potasio y calcio también dificultan la relajación muscular, generando una mayor predisposición a los calambres. La revisión de la dieta y de los medicamentos que puedan interferir en el equilibrio de estos minerales resulta clave para identificar la causa y prevenir nuevos episodios.

PUBLICIDAD

Medidas para aliviar y prevenir los calambres

La prevención de los calambres nocturnos se basa principalmente en la hidratación adecuada, la mejora de los hábitos diarios y la atención a la nutrición.

Los estiramientos antes de dormir pueden ayudar a reducir la frecuencia de los espasmos musculares nocturnos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua regularmente durante el día ayuda a mantener el entorno muscular óptimo, mientras que una dieta que incluya frutos secos, legumbres, vegetales de hoja verde, lácteos y frutas como el plátano aporta los minerales necesarios.

Estirar las pantorrillas y los pies antes de acostarse y evitar mantener la misma postura durante largos periodos contribuye a reducir la frecuencia de los espasmos. Revisar el calzado, moderar la carga de ejercicio y comprobar que la ropa de cama no limite el movimiento de los pies también son medidas recomendadas.

PUBLICIDAD

En caso de que el calambre surja durante la noche, se aconseja estirar suavemente el músculo afectado, masajear la zona con movimientos firmes, pero delicados y, si es posible, aplicar calor local o caminar unos pasos para reactivar la circulación. Elevar las piernas y emplear medias de compresión puede ser útil para personas con problemas circulatorios, sobre todo si existen varices o edema.

Cuándo buscar atención médica

La consulta médica resulta necesaria cuando los calambres nocturnos son muy dolorosos, interrumpen el sueño varias noches a la semana o se acompañan de síntomas como debilidad, hinchazón, enrojecimiento o pérdida de sensibilidad. También debe solicitarse valoración si los episodios comienzan tras la introducción de un nuevo medicamento o si se localizan siempre en el mismo grupo muscular.

PUBLICIDAD