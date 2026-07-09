El error que cometen las personas al quitarse la caspa: este es el verdadero remedio para eliminarla

El médico Oswaldo Restrepo alerta sobre el error que podría empeorar la caspa aunque te laves a diario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La caspa es una de las molestias más frecuentes relacionadas con el cuero cabelludo y, aunque millones de personas recurren a champús especializados para combatirla, no siempre logran eliminarla.

De hecho, según explicó el médico colombiano Oswaldo Restrepo en uno de sus más recientes videos publicados en YouTube, existe un error que muchas personas cometen sin darse cuenta y que, lejos de solucionar el problema, podría favorecer su aparición una y otra vez.

El especialista aseguró que una de las principales creencias equivocadas es pensar que la caspa se produce por falta de lavado o limpieza correcta: “El problema no es tu higiene. Te lo han hecho creer, pero no es cierto. La caspa que no desaparece con el lavado no viene de suciedad. Viene de un desequilibrio en el cuero cabelludo que el champú no puede resolver, porque el champú es precisamente parte del problema”, explicó.

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De acuerdo con Restrepo, la mayoría de los tratamientos se concentran únicamente en eliminar las escamas visibles, pero no corrigen la causa que favorece la proliferación del hongo asociado con la caspa. Por esa razón, afirmó que muchas personas sienten mejoría durante algunos días, pero el problema reaparece poco después.

El error con la caspa no sería la higiene, sino el pH - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su explicación, el médico presentó un protocolo casero que, según indicó, puede ayudar a recuperar el equilibrio del cuero cabelludo utilizando dos ingredientes de uso común: bicarbonato de sodio y vinagre de manzana.

“Antes de aplicar el champú, mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con un poco del champú de siempre en la palma de la mano. Aplica esa mezcla directamente en el cuero cabelludo, masajea durante dos minutos y deja actuar tres minutos antes de enjuagar. Después prepara medio vaso de agua tibia con dos cucharadas de vinagre de manzana, aplícalo como último enjuague, masajea un minuto y luego termina con agua fría. Esos dos pasos en una sola ducha ya cambian lo que ningún champú anticaspa ha podido cambiar”, explicó el especialista.

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El error más común al intentar eliminar la caspa

Durante el video, Restrepo insistió en que lavarse el cabello todos los días con la intención de controlar la caspa suele producir el efecto contrario.

“Cuando se lava el cabello todos los días, el champú elimina no solo la suciedad, sino también los aceites naturales que el cuero cabelludo produce para protegerse. Sin esos aceites, el cuero cabelludo se reseca. Para compensar, produce más grasa del normal y ese exceso de aceite crea el ambiente perfecto para que el hongo que causa la caspa se multiplique. Más lavado, más caspa. Se vuelve un círculo vicioso que nunca termina”, afirmó.

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El protocolo con bicarbonato y vinagre de manzana busca corregir el desequilibrio del cuero cabelludo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico también mencionó otros hábitos que considera perjudiciales, entre ellos utilizar agua demasiado caliente durante el lavado, aplicar acondicionador directamente sobre la raíz, cambiar constantemente de champú anticaspa y asumir que toda la caspa es consecuencia de un cuero cabelludo seco.

¿Por qué funcionarían el bicarbonato y el vinagre de manzana para quitar la caspa?

Restrepo explicó que el cuero cabelludo mantiene naturalmente un nivel de acidez que ayuda a controlar bacterias y hongos presentes en la piel. Cuando ese equilibrio se altera, los microorganismos pueden multiplicarse con mayor facilidad y desencadenar irritación, picazón y descamación.

“La mayoría de los champús, incluso algunos anticaspa, tienen un pH alcalino. Eso significa que cada vez que te lavas el cabello el cuero cabelludo queda temporalmente en un ambiente que favorece el crecimiento del hongo. El bicarbonato actúa como un limpiador profundo que elimina grasa y residuos acumulados, mientras que el vinagre de manzana tiene un pH muy similar al del cuero cabelludo sano y ayuda a restaurar ese equilibrio. Es como limpiar con el bicarbonato y luego sellar con el vinagre”, explicó.

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El especialista aseguró que, siguiendo este protocolo durante varias semanas, muchas personas podrían notar una disminución progresiva de las escamas visibles, la picazón y el exceso de grasa, además de espaciar el número de lavados porque el cabello permanece limpio por más tiempo.