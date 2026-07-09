Colombia

Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, reveló que estuvo a punto de ser víctima de hurto en Bogotá: los ladrones usaron este método

El creador de contenido relató el susto que vivió durante una grabación en la calle y destacó que el aviso de la comunidad fue clave para salir a tiempo

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El influenciador Julián Pinilla denuncia que casi lo roban mientras grababa en Bogotá - crédito @julianpinillaa/IG

El creador de contenido Julián Pinilla, más conocido en redes sociales como “el chico de la ruana”, preocupó a sus seguidores al contar que estuvo a punto de convertirse en víctima de un hurto mientras grababa uno de sus tradicionales videos en Bogotá.

El influenciador aseguró que, gracias a la advertencia de varios vecinos del sector, logró evitar el robo y regresar a su casa sin inconvenientes.

A través de las historias en su perfil de Instagram, Pinilla, que se ha ganado el cariño de miles de colombianos por mostrar historias para ayudar a los más necesitados y realizar obras sociales, compartió lo ocurrido en medio de gestos de preocupación por la experiencia que vivió.

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En una primera publicación escribió un corto mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Casi nos roban hoy”, acompañando la frase con una fotografía en la que se le veía visiblemente afectado por lo sucedido.

Julián Pinilla contó cómo evitó un robo mientras grababa en Bogotá gracias a la alerta de unos vecinos - crédito @julianpinillaa/IG
Julián Pinilla contó cómo evitó un robo mientras grababa en Bogotá gracias a la alerta de unos vecinos - crédito @julianpinillaa/IG

Minutos después decidió explicar con detalle cómo ocurrieron los hechos y reveló que todo sucedió mientras grababa una de las populares “ruanitas de la suerte”, su iniciativa que consiste en poner esa prenda colgada en algún sector con un letrero, no solo para resaltar la riqueza cultural de Colombia, también para llevarles ayuda directa a vendedores ambulantes o personas que necesiten una mano.

“Sí, berriondos. Ay, juepucha, de la que nos libramos. Pues imagínese que nosotros estábamos, pues de cierta manera, obviamente uno muy precavido, pero también de cierta manera muy confiado, porque nosotros estábamos con todos los vecinos, estábamos grabando una ruanita de la suerte, lo que siempre hacemos. Pero con tantas motos empezaron los mismos vecinos a decirnos: ‘Tengan cuidado porque ya hay unas dos motos rondando, ya han pasado varias veces por el mismo lado’. Yo: ‘Sí, voy a tener cuidado’”, relató.

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El influenciador explicó que, pese a mantenerse alerta, en medio de la grabación terminó distrayéndose, momento en el que los habitantes del sector volvieron a insistirle en que abandonara el lugar debido a que sospechaban que él y su equipo podían ser víctimas de un raponazo.

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