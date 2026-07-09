Luisa Fernanda W compartió un video en el que reveló las cosas que nunca haría por un hombre: “Jamás aceptaría migajas”

Luisa Fernanda W lanzó contundente reflexión sobre las relaciones y dejó claro lo que nunca permitiría por amor: “Donde no hay reciprocidad, bye” - crédito @luisafernandaw/IG

Luisa Fernanda W volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, esta vez no por alguno de sus proyectos personales o familiares, sino por una reflexión que compartió con sus seguidores acerca del amor propio y los límites que, según ella, ninguna mujer debería cruzar en una relación sentimental.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la creadora de contenido enumeró varias situaciones que aseguró nunca estaría dispuesta a aceptar por conservar una relación de pareja. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron cientos de reacciones, tanto de usuarios que respaldaron su postura como de quienes abrieron un debate sobre las dinámicas de las relaciones.

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En la grabación, la influenciadora dejó claro que considera indispensable conservar la dignidad y el amor propio, incluso cuando existe un vínculo afectivo con otra persona.

“Jamás rogaría atención, amor o interés. Jamás perseguiría a alguien que no quiere estar. Nunca cambiaría mi esencia por gustarle a alguien. Jamás dejaría de cumplir mis sueños por una persona y mucho menos justificaría faltas de respeto por amor”, expresó Luisa Fernanda W al comenzar su reflexión.

Luisa Fernanda W se viraliza con una reflexión sobre el amor propio y los límites en pareja - crédito @luisafernandaw/IG

La empresaria también aseguró que una relación sana debe construirse sobre la reciprocidad y el respeto mutuo, razón por la que afirmó que no aceptaría comportamientos que afecten su bienestar emocional o la hagan sentir menos de lo que vale.

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“Jamás competiría por el cariño de alguien. Jamás mendigaría tiempo, mensajes o prioridad. Jamás permitiría que alguien me haga sentir insuficiente. Si eso llegara a pasar, vea… chao. Jamás toleraría mentiras constantes o falta de honestidad. Yo jamás sacrificaría mi paz mental por mantener a alguien al lado”, afirmó.

Durante el mensaje, la creadora de contenido insistió en que ninguna persona debería permanecer en una relación donde tenga que convencer a su pareja de su valor o conformarse con muestras mínimas de afecto.

“Jamás me quedaría con un hombre al que tengo que convencer de mi valor. Jamás aceptaría migajas de un hombre; donde no hay reciprocidad, chao. Y, por último, jamás pondría a un hombre por encima de mi dignidad”, agregó.

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La influenciadora Luisa Fernanda W defiende el amor propio y fija límites en pareja - crédito @luisafernandaw/X

Más allá de hablar de su experiencia personal, Luisa Fernanda W aprovechó la publicación para enviar un mensaje dirigido especialmente a las mujeres que siguen su contenido. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer el amor propio y a no normalizar situaciones que impliquen menosprecio, manipulación o falta de respeto dentro de una relación.

“Miren, chicas, yo pienso que nosotras nos tenemos que amar tanto y jamás permitir que un hombre llegue a pisotearnos, menospreciarnos o solamente darnos migajas. Ojo con eso. Tener dignidad es demasiado importante. Ámate mucho, mucho”, concluyó.

Como ha ocurrido con otras publicaciones de la influenciadora, el video no tardó en multiplicarse en distintas plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos.

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Mientras numerosos internautas aplaudieron sus palabras y aseguraron sentirse identificados con el mensaje sobre autoestima y límites en las relaciones, otros aprovecharon para debatir si este tipo de reflexiones representan la realidad de todas las parejas.

El mensaje de Luisa Fernanda W a sus seguidoras: no aceptar migajas ni faltas de respeto por amor - crédito @luisafernandaw/IG

“Grítalo, reina”, “Amén, es que así debe ser”, “Hay que empoderarnos, mujeres”, “Hablar fuera de la realidad es muy sencillo”, “Luisa no ha estado enamorada”, “Me encanta como nos empodera esta mujer”, “Definición de todo lo que dijo: tener amor propio, ámense mucho, chicas. Gracias por recordárnoslo”, “El amor propio es tan importante”, “Hay que hablar de las realidades en pareja también, no todo es tan bonito como lo cuentan las famosas”, expresaron algunas personas en los comentarios.

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Aunque varias personas le pidieron más contenido similiar e incluso que contara más detalles de lo que sucede realmente al interior de su relación, que actualmente es con el cantante Pipe Bueno, la influenciadora no dijo nada más al respecto.