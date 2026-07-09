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Club del fútbol profesional busca bloquear la reelección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: por qué estaría impedido

Cúcuta Deportivo aseguró que el actual presidente no puede reelegirse para un tercer mandato, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1228 de 1995

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Ramón Jesurún fue elegido como presidente para el periodo 2026-2030, sin embargo este iniciará hasta agosto y podría tumbarse por el Ministerio del Deporte - crédito Reuters
Ramón Jesurún fue elegido como presidente para el periodo 2026-2030, sin embargo este iniciará hasta agosto y podría tumbarse por el Ministerio del Deporte - crédito Reuters

La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol se definirá el 28 de agosto de 2026, cuando la asamblea posesione al nuevo comité ejecutivo en medio de una disputa jurídica sobre si el dirigente ya completó el máximo de 12 años continuos que permite la norma para cargos de elección en organismos deportivos.

El pulso ya salió del terreno teórico. Según dijo el periodista deportivo Gabriel Meluk en sus redes sociales, el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción de Jesurún en el Comité Ejecutivo por los periodos ya cumplidos, en un movimiento que agitó el panorama entre los clubes antes de la asamblea.

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El dirigente fue elegido en 2015 para reemplazar a Luis Bedoya, quien dejó la presidencia en medio del escándalo del llamado Fifagate, tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

El debate jurídico se centra en cómo contar los periodos de Ramón Jesurún como presidente

Ramón Jesurún confía en estar un último periodo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Ramón Jesurún confía en estar un último periodo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

De acuerdo con el Decreto 1228 de 1995, los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos tienen periodos de cuatro años y pueden ser reelegidos hasta por dos periodos sucesivos. La regla, en la práctica, fija un tope de tres periodos seguidos, equivalentes a 12 años continuos.

La discusión no está en el texto de la norma, sino en su aplicación al caso del actual presidente de la FCF. Los dirigentes que respaldan su continuidad sostienen que solo deben contarse los periodos en que fue elegido por la asamblea de la Federación.

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Quienes objetan esa lectura afirman que, según los estatutos de la Federación, el presidente de la Dimayor pasa a ser automáticamente primer vicepresidente del comité ejecutivo federativo. Bajo ese criterio, la llegada de Jesurún desde ese cargo también tendría efectos para contabilizar periodos consecutivos en el órgano de administración de la Federación.

El Ministerio del Deporte ya se pronunció sobre el alcance de su intervención. El 2 de marzo, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control indicó que no tiene competencia para emitir pronunciamientos que autoricen o sean vinculantes sobre situaciones que aún no se han concretado y que dependen de la autonomía privada.

La cartera agregó que sus conceptos son de carácter general y abstracto, que no resuelven situaciones particulares ni constituyen asesoría para solucionar controversias o determinar consecuencias jurídicas derivadas de decisiones de una entidad deportiva específica. Esa respuesta fue emitida durante la administración de la saliente ministra Patricia Duque.

La nueva ministra llegará 21 días antes de la asamblea de la FCF

Este miércoles 8 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Dimayor, Difútbol y Federación Colombiana de Fútbol. FCF.
A la asamblea de la FCF asisten los presidentes de los clubes profesionales de Colombia, representantes de la Dimayor y de la Difútbol - crédito FCF.

La expectativa ahora se trasladó a Juliana Gutiérrez, quien asumirá como ministra el 7 de agosto. Esa posesión ocurrirá 21 días antes de la asamblea en la que se definirá si Jesurún sigue o no en la presidencia.

El trasfondo institucional coincide con un momento de tensión deportiva. La controversia se mueve en un escenario alterado además por la eliminación de la Selección del Mundial y por la incertidumbre sobre el futuro del técnico Néstor Lorenzo.

La composición del nuevo Comité Ejecutivo también ya empezó a tomar forma. El 19 de marzo quedaron elegidos los representantes que esperan ratificación en la asamblea.

Ramón Jesurún
Ramón Jesurún, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que no existen prácticas irregulares en su entidad - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Dimayor cambió a sus delegados: salen Luis Miranda y Juan Fernando Mejía, y entran Alejandro Arteta, expresidente del Junior de Barranquilla, y Óscar Astudillo, quien dirigió la FCF entre 2002 y 2006 y en los últimos meses fue la cabeza visible de Envigado. Carlos Mario Zuluaga conservará su lugar fijo como vicepresidente.

Por su parte, la Difútbol eligió a Juan Fernando Mejía como uno de sus representantes en reemplazo de Elkin Arce y ratificó a Jaime Ordóñez. La asamblea de agosto resolverá así dos frentes al mismo tiempo: la posesión del nuevo comité y la continuidad de Jesurún en el principal cargo de la dirigencia del fútbol colombiano.

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