Colombia

Yina Calderón lanzó teoría sobre la relación entre Karina García y Kris R después de confirmar su embarazo: “Van a terminar”

No es la primera vez que la empresaria de fajas lanza este tipo de comentarios sobre las parejas de la farándula nacional. Sin embargo, en esta oportunidad dijo que no se trataba de un tema personal contra la modelo paisa

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La empresaria de fajas aseguró que no tiene nada personal en contra de la exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @laredfarandula/TikTok

La influencer Yina Calderón ha sido una de las figuras más polémicas con sus predicciones acerca de las relaciones de pareja entre los famosos en Colombia, ya que ha revelado en tres oportunidades quiénes son las figuras públicas que están esperando sus bebés.

Recientemente, la empresaria de fajas se pronunció y predijo en vivo la separación de Karina García y Kris R, la pareja que confirmó un embarazo esta semana, y lo hizo con un gesto de vidente y la frase “veo que Cupido falló”.

La empresaria e influenciadora colombiana lanzó el pronóstico durante una transmisión en vivo con sus seguidores.

“Bebés, se va a separar Karina y Kris R”, afirmó sin rodeos, aunque aclaró de inmediato que no se trataba de un deseo personal. “No quisiera, en verdad, ojalá Karina pueda construir un hogar. Me cae muy bien, ustedes lo saben”, dijo durante el mismo en vivo.

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Aun así, insistió en su postura: desde su lectura, la relación no tiene futuro.

Internautas critican la supuesta deslealtad de Karina hacia Yina, tras ayudarla a conseguir votos para evitar su eliminación
Karina García y Yina Calderón se distanciaron después de las diferencias que tuvieron en su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Calderón también trajo a colación el historial sentimental de García. “Eso tampoco va a durar”, señaló en referencia a las relaciones anteriores de la creadora de contenido, y añadió que Karina no creció con la figura paterna, lo que, a su juicio, explica la búsqueda constante de formar una familia.

Cabe mencionar que la relación entre Karina García y Kris R se hizo pública tras el concierto de Bad Bunny en Medellín, cuando ambos fueron captados juntos. Desde entonces, la pareja apareció de forma regular en redes sociales y eventos.

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Esta semana confirmaron el embarazo y García compartió un video con la reacción de su hijo Valentino al enterarse de que tendría un hermano; en ese mismo material reveló que planean mudarse de casa.

Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram
Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram

No es la primera vez que Calderón opina sobre este embarazo. En una transmisión anterior ya había asegurado que el bebé en camino sería un niño.

Yina Calderón habría revelado el género del bebé de Karina García

Una reciente transmisión en vivo de Yina Calderón desató polémica tras adelantar el posible género del bebé de Karina García, quien se encuentra de vacaciones familiares en Europa.

Calderón, reconocida creadora de contenido, aseguró entre risas: “Va a ser niño”, aunque aclaró que solamente se trataba de una predicción y no de información confirmada. Su comentario generó reacciones divididas: mientras algunos internautas celebraron su “tino”, otros la criticaron por anticiparse a la pareja, que había anunciado que la revelación sería privada tras su regreso.

El video se viralizó en redes sociales y multiplicó los comentarios sobre la costumbre de Calderón de acertar en sus vaticinios. Muchos seguidores bromearon con su “don” para adivinar, mientras que otros lamentaron que “arruinara la sorpresa” preparada por Karina García y Kris R.

urante un live, Calderón se refirió abiertamente al embarazo de Karina García, quien disfruta de unas vacaciones en Europa junto a su familia - crédito @salva.tv04/ TikTok

La pareja, por su parte, respondió rápidamente a la polémica. García explicó en un breve video que ni ella ni su pareja conocen aún el sexo del bebé, y reiteró que la revelación se realizará después de las vacaciones.

La noticia del embarazo de García ha concentrado la atención mediática desde su confirmación, en parte por insinuaciones previas de Calderón. La pareja había mantenido el tema en reserva hasta hace pocas semanas, cuando decidió anunciar públicamente que espera su primer hijo en común.

Durante la gestación, García ha compartido fragmentos de su experiencia en redes sociales, aunque mantiene en privado detalles como los meses de embarazo o la fecha de parto. En una publicación reciente, expresó a su futuro hijo un mensaje de amor y promesas de apoyo incondicional.

La atención del público no se limita al género del bebé: los antojos de García, especialmente por ponquecitos de chocolate, también han sido tema de conversación, sumando un matiz humano a la expectación digital que rodea la llegada del nuevo integrante a la familia.

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