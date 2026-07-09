Omar Bula Escobar, canciller designado, confirmó que Colombia no tendrá embajadas en Cuba y Nicaragua: habló de las relaciones con Venezuela

El presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una etapa inédita en la política exterior con el liderazgo de Omar Bula Escobar - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella

El próximo canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, anticipó un giro en la política exterior del gobierno electo de Abelardo de la Espriella: confirmó que no habrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua, planteó una relación “constructiva” con Venezuela bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez y ligó ese enfoque a una alianza con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y acompañar una transición en el país vecino.

La definición llegó después de que De la Espriella oficializara su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores, el nuevo anuncio de gabinete de cara a la administración que asumirá el 7 de agosto de 2026.

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Al presentar a Bula Escobar, el presidente electo lo describió como un diplomático “con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes”.

Diplomático global, escritor y profesor: el perfil de Omar Bula Escobar al frente de la Cancillería - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, Bula Escobar dejó trazada una línea doble: ruptura diplomática con regímenes que considera dictatoriales y apertura hacia una nueva etapa con Venezuela. La tensión central de esa posición está en que el futuro canciller no propone un repliegue general, sino un rediseño selectivo de las relaciones exteriores.

Bula Escobar también habló como futuro jefe de la Cancillería y reveló que el gobierno entrante cerrará la puerta a embajadas en Cuba y Nicaragua, mientras mantendrá un canal con Venezuela en medio de un proceso que definió como gradual.

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La consecuencia es un mapa diplomático con criterios políticos explícitos: afinidad democrática para unas relaciones plenas y pragmatismo para los casos en que esa coincidencia no exista.

El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores se refirió a lo que implicaría tener relaciones diplomáticas con gobiernos socialistas - crédito EFE/Ernesto Mastrascusa

En ese mismo tramo de la entrevista explicó el fundamento de esa decisión. “Para mí, una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima la dictadura”, dijo Bula Escobar. Luego agregó que, cuando existen “discrepancias graves”, en especial por violaciones de derechos humanos, “ese no es nuestro interés”.

La posición no quedó limitada a esos dos países. El designado ministro sostuvo que la prioridad del nuevo gobierno estará en los vínculos con países que compartan “nuestro espíritu democrático, el espíritu soberano, la visión de los valores occidentales”. Para los demás casos, anticipó “relaciones pragmáticas, pero siempre positivas”.

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Venezuela aparece como oportunidad y como prueba de transición

Frente a Venezuela, Bula Escobar eligió un tono distinto. Ante la pregunta sobre cómo se manejarán las relaciones con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez a partir del cambio de mando en Colombia, afirmó: “Las relaciones con Venezuela, primero que todo, son una oportunidad, una oportunidad única de dos países muy ricos en recursos naturales, en talento humano”.

Con Delcy Rodríguez la relación será reconstructiva y descarta salir del territorio venezolano - crédito REUTERS/Marian Carrasquero

El futuro canciller ubicó esa relación en un plano económico y de seguridad. Dijo que los vínculos serán “constructivos”, con foco en “crear riqueza para los dos países” y en “acabar con los problemas fronterizos”. En esa agenda incluyó de forma explícita el combate al crimen organizado, al señalar que ese desafío involucra a Venezuela, Colombia, Ecuador y a la región.

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En esa misma respuesta ató la estrategia regional a Washington. “Vamos a ser aliados en ese sentido y nuestra alianza con Estados Unidos garantiza de alguna manera que nos incorporemos en ese proceso”, sostuvo.

El gobierno electo descarta una salida inmediata en Venezuela

Bula Escobar también dejó ver que el nuevo gobierno colombiano no espera cambios inmediatos en Caracas. “La gente tiene que tener claro que la presencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela y de la ola roja que hubo en el pasado tiene raíces profundas. Los cambios no se pueden hacer de un día para otro”, afirmó.

Omar Bula Escobar asumirá como canciller en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @omarbula/X

Desde esa mirada, pidió tiempo para una transición. “Lo importante es decidir hacer el cambio. Estamos muy decididos a hacer ese cambio y la gente tiene que tener un poco más de paciencia”, dijo. Después mencionó un esquema de “tres etapas” para Venezuela: “estabilización, recuperación y transición”.

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La frase más concreta sobre el calendario político venezolano fue su advertencia sobre una elección inmediata. “No sería prudente que se realizaran unas elecciones mañana en Venezuela en esta situación”, sostuvo Bula Escobar, al tiempo que señaló que todavía observa “una presencia muy clara de los rezagos del régimen pasado”.