Acemi se refirió al informe de los preocupantes estados financieros de la Nueva EPS: “No está completa la película”

Vesga se pronunció la mañana del jueves 9 de julio de 2026 - créditos Cristian Bayona / Colprensa | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Siguen conociéndose reacciones luego de que el miércoles 8 de julio de 2026 la Nueva EPS radicara ante la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sus estados financieros de 2023 y 2024.

En dicho reporte se expuso una pérdida neta de $4,8 billones en el último ejercicio y se atribuyó el desbalance a que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no alcanzó para cubrir el costo real de la atención de sus afiliados, en medio de un intento por despejar la incertidumbre contable y evitar una eventual liquidación.

La entidad informó que el proceso se cerró después de cinco intervenciones y de depurar un rezago de cerca de 10 millones de facturas represadas desde 2008.

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Ese saneamiento permitió presentar el balance definitivo de la mayor aseguradora del país, que supera los 11,5 millones de afiliados.

Según el informe, en 2024 la EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones y costos de prestación de servicios de salud por $26,4 billones. El resultado fue una pérdida neta de $4,8 billones, inferior a la de 2023, cuando el desbalance cerró en cerca de $6,5 billones.

A raíz de lo que se concluyó en el documento, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, se refirió la mañana del jueves 9 de julio luego de lo que arrojaron los estados financieros.

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Al comienzo de su declaración, Vesga se refirió a la publicación del documento como “un avance importante”, pero “sin duda, no está completa la película”, agregó.

Declaraciones de la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga - crédito Acemi

Para la presidente ejecutiva de Acemi, “sin la información del año 2025 y parcial del 2026, aún no se puede conocer la verdadera realidad financiera y operativa de la Nueva EPS”.

Frente a las cifras que se mencionaron en el informe, “los números que conocemos hoy, que corresponden a 12 de los 30 meses que ha estado la EPS en intervención, pues hablan de una situación financiera muy crítica, con pérdidas acumuladas cercanas a los 11 billones de pesos, pasivos superiores a los 22 billones y que son la explicación de por qué los 11.8 millones de colombianos afiliados a la entidad es donde mayor represa de atenciones se está presentando, atrasos en la asignación de citas, entrega de medicamentos y en general una afectación muy importante a la red de prestación", argumentó Vesga.

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Por todo lo anterior, y como “una de las primeras tareas que tendrá el gobierno entrante (de Abelardo de la Espriella) a partir del 7 de agosto pasa por entender cuál es la realidad completa, veraz de la entidad al 7 de agosto del 2026 y poder establecer a partir de ahí y de ese diagnóstico, que incluirá sin duda, un análisis forense alrededor de los estados financieros y la realidad contable que ha habido en la entidad durante estos años”, añadió la presidente ejecutiva de Acemi.

Para Vesga, esta acción será fundamental con el fin de “establecer las medidas de salvamento, recuperación y todas aquellas que conduzcan a la estabilización de la atención para todos estos usuarios, que repito, son donde estamos identificando la mayor represa de atención en el sistema de salud”.

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Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 - crédito @AndresForeroM/x

Además de Acemi, desde la cuenta oficial de Médicos de Colombia (@PROMEDICOS) se cuestionaron los resultados y se arremetió hacia el ministro de Salud de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Primera conclusión de los balances de la Nueva EPS: La UPC no es suficiente. Contradice la tradicional narrativa de @GA_Jaramillo el nefasto ministro de salud”, señaló el primer mensaje vía X.

En una segunda publicación el gremio de médicos colombianos que “el estado de la Nueva EPS según sus estados financieros, escondidos durante meses, es catastrófico”.

Qué señalaron los estados financiero de la Nueva EPS entre 2023 y 2024

El documento sostiene que el origen del déficit no estuvo en la operación administrativa. Los gastos de funcionamiento se ubicaron en $0,5 billones, equivalentes al 2,5% de los ingresos ordinarios.

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Ese dato es la respuesta central que dejó el reporte: la pérdida acumulada, según la entidad, provino de la diferencia entre la UPC que paga el Estado por cada afiliado y el costo efectivo de los tratamientos, además de obligaciones económicas de vigencias anteriores que debían ser reconocidas.

Nueva EPS informó que sus gastos administrativos representan apenas el 2,5 % de sus ingresos, por lo que atribuyó el déficit al aumento de los costos médicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El balance de 2024 dejó un patrimonio negativo de $11,9 billones

La fotografía financiera al cierre de 2024 mostró activos por $10,6 billones, pasivos por $22,5 billones y un patrimonio negativo de $11,9 billones.

La EPS explicó que ese saldo en rojo corresponde al reconocimiento obligatorio de deudas acumuladas del sistema que debían quedar visibles ante los entes de control.

Frente a la red de clínicas y hospitales, el pasivo fue estimado en alrededor de $13,2 billones, una vez se apliquen los giros pendientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los descuentos derivados de auditorías de cuentas.

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La radicación fue encabezada por el interventor y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina Gómez, quien presentó el trámite como el cierre de un ciclo de incertidumbre contable.

En el documento Ospina afirmó: “Creo firmemente que, si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada. Con esta estrategia de ‘quirófano financiero’, la actual administración no solo asegura la transparencia de la operación, sino que avanza en el único camino técnico viable hacia la sostenibilidad del mayor asegurador del país”.