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Amenazas contra Jáminton Campaz habrían impedido que el futbolista de la selección Colombia regresara al país tras el Mundial 2026

El atacante de Rosario Central desperdició al minuto 114 una de las acciones que pudo inclinar la balanza a favor de la Tricolor y darle la clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol

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Jaminton Campaz fue uno de los goleadores de Colombia en el Mundial 2026 y una de las novedades de Néstor Lorenzo en la lista de convocados - crédito Albert Gea/REUTERS
Jaminton Campaz fue uno de los goleadores de Colombia en el Mundial 2026 y una de las novedades de Néstor Lorenzo en la lista de convocados - crédito Albert Gea/REUTERS

Varios de los jugadores de la selección Colombia que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá regresaron al país en la madrugada del jueves 9 de julio, luego de perder en octavos de final contra la selección de Suiza en la tanda de penaltis.

James Rodríguez, Davinson Sánchez y Juan Fernando Quintero fueron algunos de los referentes que abordaron el vuelo Vancouver-Bogotá, que partió a las 5:00 p. m. (hora local) desde Vancouver y aterrizó sobre las 3:00 a. m. (hora de Colombia) en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Sin embargo, hubo uno de los jugadores que no habría podido abordar ese vuelo por las amenazas en contra de su vida y la de sus seres queridos: Jáminton Campaz. Aunque el “Bicho” marcó el tercer gol de Colombia a Uzbekistán, anotó el tercer penalti de la tanda y registró al menos un disparo al arco durante el partido contra Suiza, ha sido víctima de comentarios intimidantes en redes sociales.

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Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio que cubre el día a día del Deportes Tolima, club en el que debutó y se formó futbolísticamente Campaz, en sus redes sociales hizo la alerta y compartió algunos de los comentarios que le han dejado al extremo atacante en las fotografías posteadas en redes sociales.

Post de Camilo Pinto sobre las amenazas en contra de Jaminton Campaz - crédito X
Post de Camilo Pinto sobre las amenazas en contra de Jaminton Campaz - crédito X

“Entonces Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbeciles!!” escribió el Comunicador en su perfil en redes sociales.

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El deportista incluso en su perfil de Instagram se vio obligado a limitar los comentarios en sus publicaciones ante la ola de mensajes violentos.

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