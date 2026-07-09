Colombia

Canciller designado confirmó que el gobierno de Abelardo de la Espriella revisará la relación de Colombia con las Naciones Unidas: “No se trata simplemente de abandonar la comunidad internacional”

Omar Bula Escobar explicó que cuenta con una agenda que busca reposicionar al país en el escenario global

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una etapa inédita en la política exterior con el liderazgo de Omar Bula Escobar - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella
El presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una etapa inédita en la política exterior con el liderazgo de Omar Bula Escobar - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella

Omar Bula Escobar, canciller designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, anunció que su gestión está orientada a modernizar la Cancillería y revisar los vínculos de Colombia con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos e Israel.

El diplomático explicó que con esa agenda busca reposicionar al país en el escenario internacional y convertir la política exterior en una línea de Estado, no sujeta a los cambios de gobierno.

Bula Escobar también anticipó que examinará los nombramientos hechos en la etapa final del actual gobierno. En diálogo con La FM dijo que un equipo ya recopila la información necesaria y que cada caso será revisado de manera individual con base en la trayectoria, las capacidades y la idoneidad de los funcionarios.

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Omar Bula Escobar quiere reconstruir la relación con Estados Unidos e Israel

Para De la Espriella es prioridad mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos - crédito EFE
Para De la Espriella es prioridad mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos - crédito EFE

El próximo ministro de Relaciones Exteriores planteó una recomposición de la relación con Estados Unidos sobre la base de los intereses nacionales. Bula Escobar señaló que cada vínculo internacional será evaluado de manera selectiva y descartó una diplomacia orientada a mantener relaciones por simple afinidad.

Consultado por un eventual cambio en la composición política del Congreso estadounidense tras las elecciones de mitad de período, respondió que su equipo está preparado para ese escenario. Añadió que la meta es sostener una relación estable a largo plazo y consolidarla como política de Estado.

Sobre Israel, sostuvo que trabajará para reconstruir una relación que, a su juicio, no debió romperse. Indicó que ambos países han mantenido durante décadas vínculos en distintos ámbitos y que su propósito será fortalecerlos de nuevo.

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La revisión con la ONU abarcará acuerdo por acuerdo y agencia por agencia

Bula revisará los acuerdos que firmó a nivel internacional - crédito Carlo Allegri/Reuters
Bula revisará los acuerdos que firmó a nivel internacional - crédito Carlo Allegri/Reuters

Respecto del papel de Colombia en la ONU, Omar Bula Escobar dijo, en entrevista con Blu Radio, que Colombia seguirá participando en ese escenario, pero anunció una revisión detallada de los acuerdos con las distintas agencias. Explicó que el examen distinguirá entre organismos con funciones normativas y aquellos que intervienen en programas de cooperación.

“Lo que vamos a hacer es un análisis muy minucioso y riguroso de nuestro relacionamiento con cada uno de los organismos internacionales. No se trata simplemente de abandonar la comunidad internacional, esa no es la intención del presidente en ningún momento. Va a ser una revisión de los acuerdos que ya están, que siguen vigentes en función de nuestro interés nacional”, expuso la cabeza de la Cancillería.

Añadió que las iniciativas deberán corresponderse con las políticas nacionales. Según relató en el mismo diálogo, el trabajo ya comenzó con un grupo encargado de revisar “agencia por agencia” y la continuidad en esos programas quedará sujeta a una “condicionalidad muy firme”.

El canciller designado también explicó su concepto de ciberdiplomacia. Aseguró que no se limita a la seguridad informática, sino que incluye la participación de especialistas en la elaboración de normas internacionales sobre inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.

Bula Escobar sostuvo que Colombia debe intervenir en esa discusión con personal especializado, porque las necesidades de cada país son diferentes. El político dijo que buscará contar con expertos capaces de participar en los procesos internacionales que hoy definen las reglas sobre esas tecnologías.

Las irregularidades en la expedición de los pasaportes

El designado canciller afirmó que buscará, en su gestión, estabilizar la problemática de los pasaportes - crédito Prensa Abelardo de la Espriella - Colprensa
El designado canciller afirmó que buscará, en su gestión, estabilizar la problemática de los pasaportes - crédito Prensa Abelardo de la Espriella - Colprensa

Omar Bula Escobar criticó la gestión del Gobierno Petro en cuanto a desconexión con el contexto internacional y aboga por una diplomacia profesionalizada y eficiente. Por otra parte, comentó sobre las dificultades en la producción y calidad de los pasaportes colombianos, comprometiéndose a mejorar este aspecto para restablecer la confianza internacional.

“Esto es un desastre lo que pasó en los últimos tiempos. Estamos averiguando, hay un equipo dedicado específicamente a eso, con mucho conocimiento de lo que ha pasado en los últimos años. Esto ha sido muy poco transparente. Además de que dañaron el sistema, ha sido muy poco transparente. Tanto que le digo yo que no tengo toda la información a pesar de tener un equipo investigando la cosa o toda la información que requiero, por lo menos, dijo en entrevista con Semana.

Y agregó: “Yo creo que estamos hablando de ocho o nueve meses, obviamente, para estabilización. No será de un día para otro. Hay que arreglar el daño que se le ha hecho esa identidad nuestra, este es nuestro tesoro en el exterior, el pasaporte. Es nuestra representación como ciudadano. Eso hay que solucionarlo y va a ser una prioridad”.

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