Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.

Así lo confirmó la Dimayor el 8 de julio de 2026, a través de sus redes sociales y canales de comunicación, al anunciar cómo se jugará la fecha uno y al dar a conocer el calendario completo de la fase del todos contra todos, que se extenderá hasta finales de noviembre de este año.

Dentro de los juegos más destacados que tendrá la apertura del fútbol colombiano está el duelo que Millonarios protagonizará ante Atlético Bucaramanga, y la visita del campeón de Colombia al Manuel Murillo Toro de Ibagué-crédito Dimayor

El campeonato comenzará en forma oficial el 24 de julio de 2026 en Villavicencio cuando Llaneros FC reciba al Deportivo Pereira y, en esa misma jornada, el Deportivo Cali reciba a Jaguares de Córdoba.

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En la jornada del 25 de julio, los duelos entre Millonarios recibiendo al Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, y el duelo entre el campeón de Colombia, Junior de Barranquilla ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, serán los juegos más atractivos de la fecha.

A continuación, así se designaron los horarios de la jornada inicial del FPC:

Así se jugará la fecha 1:

24 de julio de 2026

Llaneros vs. Deportivo Pereira

Estadio: Bello Horizonte de Villavicencio

Hora: 6:10 p. m.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Estadio: Deportivo Cali

Hora: 8:15 p. m.

25 de julio de 2026

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional

Estadio: La Independencia de Tunja

Hora: 2:00 p. m.

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Estadio: Metropolitano de Ditaires de Itagüí

Hora: 4:05 p. m.

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 6:10 p. m.

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibague´

Hora: 8:15 p. m.

26 de julio de 2026

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 2:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

Estadio: Cincuentenario de Medellín

Hora: 4:05 p. m.

Alianza FC vs. Fortaleza

Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar

Hora: 6:10 p. m.

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 8:15 p. m.

El cronograma de juegos de la Liga BetPlay en su fase del todos contra todos en las primeras ocho fechas: estos son los juegos más destacados

El trofeo de la Liga BetPlay espera por el ganador entre Tolima y Junior - crédito Deportes Tolima

Por otra parte, en los primeros partidos de la Liga BetPlay, durante la fecha 3 se reeditará la final del fútbol colombiano entre Nacional y Junior, en la fecha 4, América de Cali recibirá a Nacional en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Independiente Medellín recibirá a Millonarios.

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Fecha 2

Jueves 30 de julio de 2026 - Atlético Bucaramanga vs. Llaneros FC - Estadio Américo Montanini - 8:00 p. m.

Viernes 31 de julio de 2026 - Fortaleza vs. Deportivo Pereira - Estadio Metropolitano de Techo - 8:00 p. m.

Sábado 1 de agosto de 2026 - Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas - Estadio Departamental Libertad - 2:00 p. m.

Sábado 1 de agosto de 2026 - Alianza FC vs. Deportes Tolima - Estadio Armando Maestre Pavajeau - 4:05 p. m.

Sábado 1 de agosto de 2026 - Independiente Medellín vs. Deportivo Cali - Estadio Atanasio Girardot - 6:10 p. m.

Sábado 1 de agosto de 2026 - Junior de Barranquilla vs. Santa Fe - Estadio Romelio Martínez - 8:15 p. m.

Domingo 2 de agosto de 2026 - Jaguares FC vs. Atlético Nacional - Estadio Jaraguay - 3:45 p. m.

Domingo 2 de agosto de 2026 - América de Cali vs. Boyacá Chicó - Estadio Pascual Guerrero - 5:45 p. m.

Domingo 2 de agosto de 2026 - Santa Fe vs. Once Caldas - Estadio El Campín - 8:00 p. m.

Miércoles 2 de septiembre de 2026 - Cúcuta Deportivo vs. Internacional de Bogotá - Estadio General Santander - 6:20 p. m.

Fecha 3

Lunes 3 de agosto de 2026 - Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo- Estadio Américo Montanini - 8:00 p. m.

Martes 4 de agosto de 2026 - Llaneros FC vs. Fortaleza - Estadio Bello Horizonte - 4:10 p. m.

Martes 4 de agosto de 2026 - Deportes Tolima vs. Independiente Medellín - Estadio Manuel Murillo Toro - 6:15 p. m.

Martes 4 de agosto de 2026 - Millonarios vs. Deportivo Pasto - 8:20 p. m.

Miércoles 5 de agosto de 2026 - Internacional de Bogotá vs. Jaguares de Córdoba - Estadio Metropolitano de Techo - 4:20 p. m.

Miércoles 5 de agosto de 2026 - Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe - Estadio Hernán Ramírez Villegas - 6:25 p. m.

Miércoles 5 de agosto de 2026 - Once Caldas vs. América de Cali - Estadio Palogrande de Manizales - 8:25 p. m.

Jueves 6 de agosto de 2026 - Deportivo Cali vs. Águilas Doradas- Estadio Deportivo Cali - 6:05 p. m.

Miércoles 30 de septiembre de 2026 - Atlético Nacional vs. Junior - Estadio Atanasio Girardot - 8:00 p. m.

Fecha 4

Sábado 8 de agosto de 2026 - Fortaleza vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Metropolitano de Techo - 4:20 p. m.

Sábado 8 de agosto de 2026 - Deportes Tolima vs. Bogotá FC - Estadio Manuel Murillo Toro - 6:25 p. m.

Sábado 8 de agosto de 2026 - América de Cali vs. Atlético Nacional - Estadio Pascual Guerrero - 8:30 p. m.

Domingo 9 de agosto de 2026 - Santa Fe vs. Boyacá Chicó - Estadio El Campín - 2:00 p. m.

Domingo 9 de agosto de 2026 - Águilas Doradas vs. Llaneros FC - Estadio Cincuentenario - 4:05 p. m.

Domingo 9 de agosto de 2026 - Jaguares FC vs. Once Caldas- Estadio Jaraguay - 6:10 p. m.

Domingo 9 de agosto de 2026 - Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali - Estadio Departamental Libertad - 8:15 p. m.

Lunes 10 de agosto de 2026 - Alianza FC vs. Atlético Bucaramanga- Estadio Armando Maestre Pavajeau - 6:00 p. m.

Lunes 10 de agosto de 2026 - Junior vs. Deportivo Pereira - Estadio Romelio Martínez - 8:05 p. m.

Martes 11 de agosto de 2026 - Independiente Medellín vs. Millonarios - Estadio Atanasio Girardot - 8:00 p. m.

Fecha 5

Viernes 14 de agosto de 2026 - Llaneros FC vs. Deportes Tolima - Estadio Bello Horizonte - 6:00 p. m.

Sábado 15 de agosto de 2026 - Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas - Estadio General Santander - 6:05 p. m.

Sábado 15 de agosto de 2026 - Atlético Nacional vs. Santa Fe - Estadio Atanasio Girardot - 8:10 p. m.

Domingo 16 de agosto de 2026 - Deportivo Pereira vs. Jaguares FC - Estadio Hernán Ramírez Villegas - 4:00 p. m.

Domingo 16 de agosto de 2026 - América de Cali vs. Fortaleza - Estadio Pascual Guerrero - 6:05 p. m.

Domingo 16 de agosto de 2026 - Once Caldas vs. Alianza FC- Estadio Palogrande - 8:15 p. m.

Lunes 17 de agosto de 2026 - Internacional de Bogotá FC vs. Independiente Medellín - Estadio Metropolitano de Techo - 2:00 p. m.

Lunes 17 de agosto de 2026 - Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto - Estadio Américo Montanini - 4:05 p. m.

Lunes 17 de agosto de 2026 - Millonarios vs. Deportivo Cali - Estadio El Campín - 6:10 p. m.

Lunes 17 de agosto de 2026 - Boyacá Chicó vs. Junior - Estadio La Independencia - 8:15 p. m.

Fecha 6

Viernes 21 de agosto de 2026 - Jaguares F.C. vs. Boyacá Chicó F.C. - Estadio Jaraguay - 4:00 p. m.

Sábado 22 de agosto de 2026 - Águilas Doradas vs. Millonarios F.C. - Estadio Cincuentenario - 2:00 p. m.

Sábado 22 de agosto de 2026 - Deportes Tolima vs. Alianza Valledupar F.C. - Estadio Manuel Murillo Toro - 4:05 p. m.

Sábado 22 de agosto de 2026 - Independiente Santa Fe vs. América de Cali - Estadio El Campín - 6:10 p. m.

Sábado 22 de agosto de 2026 - Junior F.C. vs. Once Caldas DAF - Estadio Romelio Martínez - 8:15 p. m.

Domingo 23 de agosto de 2026 - Millonarios F.C. vs. Atlético Nacional - Estadio El Campín - 2:00 p. m. (*Sujeto a programación de Conmebol)

Domingo 23 de agosto de 2026 - Deportivo Pasto vs. Llaneros F.C. - Estadio Departamental Libertad - 4:05 p. m.

Domingo 23 de agosto de 2026 - Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá - Estadio Deportivo Cali - 6:10 p. m.

Domingo 23 de agosto de 2026 - Independiente Medellín vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Atanasio Girardot - 8:15 p. m.

Lunes 24 de agosto de 2026 - Unión Magdalena vs. Deportivo Pereira - Estadio Armando Maestre Pavajeau - 6:00 p. m.

Fecha 7



Martes 25 de agosto de 2026 - Atlético Bucaramanga F.C. vs. Águilas Doradas - Estadio Américo Montanini - 6:00 p. m.

Martes 25 de agosto de 2026 - Independiente Santa Fe vs. Jaguares F.C. - Estadio El Campín - 8:05 p. m.

Miércoles 26 de agosto de 2026 - Boyacá Chicó F.C. vs. Fortaleza - Estadio La Independencia - 2:00 p. m.

Miércoles 26 de agosto de 2026 - Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pasto - Estadio Metropolitano de Techo - 4:20 p. m.

Miércoles 26 de agosto de 2026 - América de Cali vs. Junior F.C. - Estadio Pascual Guerrero - 6:25 p. m.

Miércoles 26 de agosto de 2026 - Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - Estadio Atanasio Girardot - 8:30 p. m.

Jueves 27 de agosto de 2026 - Llaneros F.C. vs. Millonarios F.C. - Estadio Bello Horizonte - 6:10 p. m.

Jueves 27 de agosto de 2026 - Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima - Estadio Palogrande - 8:15 p. m.

Jueves 3 de septiembre de 2026 - Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín - Estadio Hernán Ramírez Villegas - 8:00 p. m.

Jueves 8 de octubre de 2026 - Cúcuta Deportivo vs. Alianza Valledupar F.C. - Estadio General Santander - 6:00 p. m.