Vidente reveló preocupante situación de Epa Colombia en prisión: “Ha habido muchas injusticias”

La vidente Karen Caro advierte sobre el delicado estado de Epa Colombia en la cárcel - crédito captura de video Semana - @karencaroastral/ Instagram

La situación de Epa Colombia, nombre artístico de Daneidy Barrera, ha generado inquietud en redes sociales luego de que surgieran nuevas versiones sobre el estado en que se encuentra en medio de su detención en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

La creadora de contenido, condenada por delitos relacionados con el estallido social del 2019 en Colombia, permanece privada de libertad desde hace varios meses y su caso continúa siendo motivo de atención pública. Aunque la defensa de la empresaria intentó que pudiera cumplir su condena en la modalidad de casa por cárcel, las autoridades rechazaron esa solicitud y actualmente sigue recluida.

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En los últimos días, su pareja Karol Samantha expresó a través de redes sociales que tanto ella como la abogada de Barrera llevan un tiempo sin poder visitarla. Según su testimonio, se habrían presentado obstáculos para las visitas, lo que ha alimentado rumores sobre posibles violaciones a los derechos de la interna.

Las dificultades para acceder a información sobre Epa Colombia también han dado pie a especulaciones. En un primer momento se habló de sanciones disciplinarias por supuestos malos comportamientos que habrían derivado en la restricción de visitas. Sin embargo, la incertidumbre creció tras las declaraciones de la vidente Karen Caro, quien abordó públicamente el tema, generando aún más preocupación entre los seguidores de la empresaria.

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Caro aseguró que la situación de Daneidy Barrera dentro de la prisión sería complicada no solo por el encierro, sino también por los conflictos internos y las dificultades de convivencia que estaría enfrentando. Según sus palabras, la creadora de contenido estaría atravesando problemas emocionales importantes y padeciendo graves afecciones de salud que no estarían siendo atendidas adecuadamente.

Según lo que reveló la vidente con ayuda de las barras de radiestesia a las que les hizo varias preguntas, Caro detalló: “¿Epa Colombia está viva en este momento? Sí. ¿Ha habido injusticias contra Epa durante el tiempo que ha estado en la cárcel? Sí. ¿Ella está bien de salud? No, miren, dice que está mal de salud. ¿Ella está mal emocionalmente?, sí, ¿ella ha sido maltratada?, sí", fueron las respuestas que dio la vidente.

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Karen Caro descartó los rumores que circularon sobre un posible fallecimiento, pero insistió en que la empresaria necesita intervención profesional y legal para mejorar sus condiciones.

El testimonio de la vidente se suma a las preocupaciones expresadas por la pareja y seguidores de Epa Colombia, quienes exigen claridad respecto a su situación y garantías para el respeto de sus derechos en prisión. Las versiones que circulan en redes reflejan el impacto que ha tenido el hermetismo en torno a la interna y la falta de información oficial sobre su estado de salud y bienestar.

Luego de usar las barras, la vidente leyó las cartas del tarot y reveló: “Aquí no aparecen injusticias por doquier; nos aparecen las dos cartas de la justicia al revés; físicamente no la veo bien, se ve que está apagadita y algo enferma, está cansada e emocionalmente intranquila, pero no la veo que esté a punto de trascender, no aparece muerta”.

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Por el momento, la incertidumbre persiste sobre lo que sucede realmente con la creadora de contenido dentro del penal, mientras su entorno más cercano y distintas voces públicas insisten en la necesidad de una atención adecuada, tanto en el plano legal como en el de la salud física y emocional.