Influencer disfrazado de Daddy Yankee enloqueció a los seguidores en Medellín

En Medellín miles de fanáticos seguidores del cantante puerto riqueño Daddy Yankee, fueron sorprendidos en la Comuna 13. El parecido era innegable, la confusión fue inevitable, todos pensaron que se trataba del cantante de reguetón. Su vestuario, los escoltas y su gran parecido en la fisionomía llevaron hasta al seguidor más fiel a dudar si se trataba de este artista.

Sin lugar a dudas los seguidores del artista detuvieron el tráfico. Querían una foto, un autógrafo, querían estar cerca de su cantante más preciado. Luego se conoció que se trataba de un influencer que aprovechó la coyuntura de la visita para dar uno de los conciertos más esperados de la historia del género urbano, el concierto de Daddy Yankee a la capital antioqueña, quien le dio uno de los mejores espectáculos a la ciudad de la eterna primavera con la interpretación de 35 éxitos musicales el Big Boss deleitó a su fanaticada en su gira Legendaddy: La última Vuelta World Tour.

Usuarios de las redes sociales publicaron videos, que aumentaron mucho más los rumores y los cuales generaron múltiples puntos de vista entre quienes defendían la posición de que si se trataba de Daddy Yankee y quienes definitivamente argumentaban que no se trataba de él.

Por otro lado, sobre su primer concierto en dicha ciudad, el cantante urbano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le escucha decir desde el escenario: “Muchas gracias Medellín por ese apoyo que siempre me han brindado, gracias por estar aquí conmigo esta noche, significa mucho para mí que ustedes estén aquí en la última vuelta de este servidor. Muchas gracias familia, les prometo que serán noches inolvidables, de muchos recuerdos, nuevos clásicos y vamos a prender esto de principio a fin”.

En la historia del reguetón, no cabe duda de que Daddy Yankee es de los referentes de mayor peso, pues logró mantenerse vigente con una exitosa carrera musical en lo corrido de más de 20 años.

Desde sus Historias de Instagram la influenciadora barranquillera expresó: “Oigan, venía al concierto de Daddy Yankee, se formó un alboroto impresionante, me robaron la cadena, casi me roban el teléfono. Qué miedo tan hijuemadre”.

A su vez, la influenciadora Aida Merlano redactó sobre las imágenes: “Me robaron la cadena... se acumuló demasiada gente”. Es de mencionar que los shows que el intérprete de ‘Salud y vida’ ofreció en Medellín fueron en el Estadio Atanasio Girardot.

Cintia Cossio también tuvo un sinsabor en concierto de Daddy Yankee. La creadora de contenido asistió a uno de los shows en Medellín.

Sin embargo, aunque la influenciadora dio cuenta de que se divirtió en el concierto, no pudo evitar manifestar su sinsabor por el repertorio elegido por Daddy Yankee, enfocado más en sus canciones nuevas que en sus antiguos éxitos.

Así las cosas, desde sus Historias de Instagram la influenciadora paisa redactó: “Jhoan no quiso venir al concierto y, la verdad, no se perdió de nada. Creí que iba a cantar las vieja guardia y no, la mayoría de canciones fueron las nuevas”. Vale aclarar que Cossio se refirió a su esposo Jhoan López, quien también se desempeña como creador de contenido y con quien sostiene una relación sentimental desde hace diez años aproximadamente.

