Excomandantes de las Farc pedirán “perdón social” para Iván Márquez, quien se retiró de los acuerdos de paz. En la foto: Iván Márquez. (Colprensa - Sofía Toscano)

El senador Julián Gallo del partido Comunes en la cámara alta del Senado, expuso la propuesta de incluir en el perdón social a Iván Márquez, quien se retiró de los acuerdos de paz y ahora se encuentra en Venezuela.

Inicialmente, el senador del partido comunes fue enfático en que tanto él como su partido rechazan el regreso a las armas de las disidencias de las Farc - EP, pero aun así el senador Gallo explicó que el perdón social es un camino para reversar el daño que, según él, hizo el presunto entrampamiento del que fue víctima Iván Márquez. Gallo manifestó este interés en el marco de los diálogos de la Paz Total que el Gobierno Nacional de Gustavo Petro sostendrá con el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc - EP.

El senador del partido Comunes, Julián Gallo, le expresó al medio El Colombiano que:“La figura de sometimiento o acogimiento sobre la que se plantea esta fórmula se debe definir en el marco de la paz total, ya que, como lo dijo el presidente Petro, es un perdón como sociedad y no del Estado”.

Además, aclaró a este mismo medio de comunicación antioqueño que “este camino le permite a Iván Márquez tener una vía para dejar las armas y reinsertarse a la vida civil, pues al haber traicionado el acuerdo de La Habana ya no tiene cupo legal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

El senador Julián Gallo ha sido uno de los congresistas que más ha aplaudido el concepto y acciones para lograr la Paz Total de Gustavo Petro. En la participación del ministro del Exterior, Álvaro Leyva, a la ONU, el congresista señaló que: “El jefe de la cartera de exteriores fue enfático al decir que llegó una hora especial para Colombia: La hora de la paz total y la hora de la paz más allá de nuestras fronteras”, escribió Gallo en su cuenta oficial de Twitter.

Y añadió que: “El canciller @AlvaroLeyva ante el Consejo de Seguridad de la @ONU_es, dijo que el Gobierno de @petrogustavo está dedicado a recuperar el tiempo perdido durante la administración de @IvanDuque sobre la implementación del Acuerdo con las Farc”.

En entrevista con el medio El Tiempo, el senador Julián Gallo, indicó que el tema de Iván Márquez es uno de los más difíciles de resolver:

“Hay que ver los dos aspectos: político y jurídico. El jurídico está determinado por los compromisos que se firmaron con el Estado, que dejó establecido que quien reincidiera perdía, salía del sistema. Eso está claro. Pero hay otros elementos políticos que dejan que eso no sea tan claro, finalmente. Esta discusión apenas se está iniciando. Ya se ve el ánimo de las fuerzas políticas en el Congreso. Si me pregunta, hoy no hay ambiente político para abrir un camino que allane la llegada de ellos por la vía de un reconocimiento político. La sociedad y el Estado tendrán que evaluar si finalmente nos quedamos en los señalamientos anteriores y persistimos en la prolongación del conflicto o avanzamos hacia una salida que nos permita por fin ver la posibilidad de esa paz total. Yo lo enmarcaría en la propuesta que hizo en su momento Petro del perdón social”, dijo Julián Gallo a El Tiempo.

