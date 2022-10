Ministerio de Igualdad y Equidad: la nueva cartera ya tiene fecha para la radicación del proyecto de ley que da vía libre a su creación

Ministerio de Igualdad y Equidad: la nueva cartera ya tiene fecha para la radicación del proyecto de ley para su creación REUTERS/Luisa Gonzalez/Pool

Desde la oficina de prensa y comunicación de la vicepresidencia de Colombia confirmaron cuando será el acto de radicación del proyecto de ley por medio del cual se creará el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Esta es una de las apuestas más importantes del Gobierno Nacional. A la par que se creará este Ministerio, se eliminaran 8 Consejerías, esta decisión es tomada basada en el discurso y acciones de austeridad del nuevo Gobierno de Gustavo Petro. No obstante, algunas Consejerías serán añadidas a este Ministerio.

En este contexto, el próximo martes 18 de octubre, en el Congreso de la República se radicará el proyecto de Ley por el cual se creará el Ministerio de Igualdad y Equidad. El acto protocolario será a las 9:00 a. m. en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Este mismo día, a las 10:00 a. m. se hará un acto cultural y ancestral en la Plaza Núñez.

Sobre este anuncio, Mauricio Lizcano, director del DAPRE, en Caracol Radio dijo que:

“Digamos que todas estas funciones pasan a los ministerios, el Ministerio de la Igualdad todavía se va a presentar apenas el proyecto de ley; pero lo que seguramente se va a hacer, es que muchas de las entidades que hubieran estado haciendo ese tipo de funciones y que cuestan recursos, se trasladarán a este ministerio”.

Respecto a las Consejerías, Lizcano explicó que para el colombiano del común, el nombre de alta consejería puede ser relacionado con un cargo único, no obstante, este trae consigo una serie de ramificaciones de “burocracia”; pues además del alto consejero, resaltaba la presencia de sus asesores, escoltas y demás equipo que representa un importante gasto.

“Se eliminan 8 consejerías, pero digamos que cuando uno habla de alta consejería, uno se imagina que se elimina un cargo, pero no, se elimina una cantidad de burocracia en donde todas las altas consejerías eran convertidas en ministerios chiquitos, donde no solo estaba el alto consejero, sino también, sus asesores, el asesor del asesor, la secretaria y demás, carros, escoltas, inversión que nunca entendimos. Cómo si la presidencia de la República no es un órgano ejecutor, sino articulador, cómo ejecutaba recursos a través de las consejerías”.

Estás acciones, según argumentó Lizcano, van en camino a la austeridad: “Los objetivos de esta nueva estructura son las de un Estado mucho más eficaz, mucho más eficiente, es decir, una estructura que se adopta a los propósitos del Plan de Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Una estructura mucho más sencilla, y, sobre todo, mucho más austera”, expuso.

Las expectativas son altas por la creación de este nuevo Ministerio que estará bajo la batuta de la Vicepresidenta Francia Márquez, ya que este está dentro de los lineamientos de mayor impulso del Gobierno Nacional en el asunto de inversión social y priorización de inversiones en las poblaciones más vulnerables.

