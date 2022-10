El tierno momento en que Camilo le cumple una promesa que le había hecho a una pequeña fanática

The 20th Annual Latin Grammy Awards - Arrivals - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Camilo Echeverry. REUTERS/Danny Moloshok

Constantemente Camilo saca a relucir todo el amor y agradecimiento que siente por La Tribu, nombre que reciben sus fanáticos. Y, cada vez que se le presenta la oportunidad, gusta de cumplir los sueños de sus seguidores, como fue el caso más reciente.

¿Qué pasó? Pues bien, una pequeña admiradora, a la que el cantante colombiano le había enviado tiempo atrás un video prometiéndole un abrazo, fue al concierto que ofreció el pasado 9 de octubre en Madrid (España) a pedir que se le cumpliera su promesa.

De este modo, el pasado jueves 13 de octubre el intérprete de ‘Mareado’ publicó un video que resume la historia de Amanda, su fanática. Fue así como en lo corrido del clip se le ve a la niña expresar en primer lugar: “Camilo, en el video que me mandaste me prometiste un abrazo, por eso he venido aquí al concierto, para que me lo des”.

Vale recordar que el artista le había enviado dicho video después de que el padre de Amanda falleciera en pandemia, pues al momento de compartir este clip Camilo explicó en la leyenda de la publicación: “La historia de Amanda nos tocó profundamente porque despidió a su padre en la pandemia y yo le mandé un video prometiéndole un abrazo. Aquí estaba ella reclamándolo como debe ser”.

Entonces, en vista de que la pequeña quería su prometido abrazo, se presentó en el lugar en el que se desarrollaría el show musical de su ídolo, sin embargo, el colombiano no estaba presente en ese momento. Aun así, Amanda optó por enviarle con uno de los miembros del equipo de trabajo del cantante una carta recordándole su historia.

Una vez Camilo Echeverry recibió la misiva, se dispuso a llamar a la madre de su fan para concretar el encuentro poco antes de que comenzara su concierto. Así las cosas, Amanda llegó llorando de la emoción a su cita con Camilo, quien al verla desde el escenario saltó rumbo a darle su abrazo prometido. “Gracias por permitirme conocerte a ti”, redactó el músico sobre las imágenes.

Por supuesto, la pequeña Amanda se quedó en el show y no paró de llorar mientras entonaba las canciones de su ídolo musical.

A principios de mes Camilo dio cuenta de su alegría por el concierto que estaba preparando para el 9 de octubre en Madrid (España), el cantante colombiano tenía una presentación musical programada específicamente en la popular Puerta de Alcalá. De este modo, por aquellos días el también intérprete de ‘Manos de tijera’ redactó desde su cuenta de Instagram. “... Es algo con lo que he venido fantaseando por mucho tiempo, de entrada libre, gratuito, en un lugar precioso, enorme, icónico. Parece un sueño”.

Y bueno, la cita se cumplió; Camilo Echeverry llegó y cantó ante más de 80 mil personas. Fue tanto el éxito que tuvo su presentación, que el artista definió este show como: “El concierto más grande de mi vida”. Entonces, nuevamente haciendo uso de sus redes sociales, este lunes 10 de octubre compartió un video con el que se captó casi que el paso a paso de su concierto.

