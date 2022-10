“Si la marihuana acabara físicamente entonces yo estaría bajo tierra”: Carlos Vargas

Foto: Instagram @carlitosvargasm

Por estos días, en redes sociales, está abierto el debate sobre el consumo de marihuana en el país; luego de que el actual gobierno planteara una nueva política antidrogas en la que se establezca una regulación. Mientras los sectores más conservadores de Colombia se oponen al libre consumo de drogas, el congresista Daniel Carvalho aumentó el nivel del debate al admitir que consume cannabis desde hace 25 años.

Tras la revelación por parte del congresista de la Coalición Centro Esperanza; en redes sociales la discusión se ha enfocado en la apariencia de Carvalho, ya sea con burlas o preocupación. En las últimas horas, a la discusión se ha sumado una importante figura de la farándula colombiana, el presentador Carlos Vargas, quien admitió también consumir marihuana y salió en defensa de las personas que lo hacen.

En un hilo de Twitter, Carlos Vargas dejó claro que es un error creer que las personas que fuman marihuana se ven de cierta manera o tiene comportamientos inapropiados, que son personas malas o de pocos valores. Por ello, dejó claro que él es alguien muy responsable con cada aspecto de su vida, ya sea profesional o familiar, y el consumo de esta sustancia no lo ha convertido en alguien malo para la sociedad.

Las declaraciones de Vargas se dieron luego de que el representante a la Cámara, Daniel Carvalho compartiera un video en el que expresaba que hace más daño la estigmatización hacia las personas que consumen marihuana que el mismo consumo. Con el punto de Carvalho coincidio el presentador del programa de chismes La Red.

“Si la marihuana acabara físicamente entonces yo estaría bajo tierra, tengo 43 años y mi cara no está acabada”, expresó en un principio el famosos presentador.

Vargas añadió que su consumo de marihuana no ha sido un secreto para su entorno familiar o laboral, “lo saben y lo dejé claro. Nunca le he faltado el respeto a nadie, soy buen hijo, responsable, disciplinado y exitoso en los que hago”. Por otro lado, el presentador planteó que más que juzgar a los ‘marihuaneros’ se debería ver qué lleva a muchas personas, incluso menores de edad, a la adicción a diferentes sustancias no necesariamente sancionadas por la sociedad.

“Les puedo decir dentro de mi conocimiento, que el mal trato, la ausencia de padres, el ignorar a los hijos, entre muchas razones más, resultan llevando a los chicos a vivir vacío que llevan a ser adictos a la comida, al trago, al cigarrillo, al DULCE, al sexo, a lo que sea”, planteó Vargas.

Al igual que el congresista Carvalho, que hoy por hoy es blanco de críticas de los sectores más conservadores, Carlos Vargas señaló que el desconocimiento sobre el consumo de cannabis hace que las personas hablen con ira sobre la hierba, pero que no se cuestionen la adicción a otras sustancias que actualmente se pueden conseguir en cualquier tienda de barrio sin problema o la salud mental de quienes buscan en ellas una salida de sus problemas.

Vargas agregó que “culpar a la marihuana como causante de destruir vidas, ahí sí están miando fuera del pote, así que con respeto los invito a quienes lo critican que se preparen antes de hablar de la hierba con ira”.

Para finalizar su pronunciamiento sobre la actual polémica desatada en el país, Carlos Vargas envió un mensaje a aquellas personas que están enfrentando una situación desafortunada en su vida por la adicción a cualquier sustancia. “Quienes están viviendo una situación dolorosa por cualquier consumo psicoactivo los invito a que revisen su vida, esculcando la mente para encontrar el porqué”.

Tras sus palabras, el presentador ha recibido diferentes reacciones por parte de los internautas, algunos aplauden su mensaje, mientras que otros condenan que consuma arihuana. “Este es un país de morrongos. De acuerdo con usted carlitos”; “No tiene porque hacer esa tremenda editorial para contarnos que le gusta fumar yerba”, entre otras reacciones.

SEGUIR LEYENDO: