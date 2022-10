Ministro de Educación anunció el alza para matrículas y pensiones en colegios privados

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

De acuerdo con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se expidió una resolución en la que autoriza el alza de las matrículas y pensiones para colegios privados a partir del 2023.

El pasado viernes, el jefe de cartera anunció que el ajuste máximo será de 10,84%, un equivalente al índice de precios al consumidos anual certificado por la Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hasta agosto del 2022.

“Póngase en los zapatos del rector de un colegio, los profesores y profesoras están esperando un aumento que al menos les permita mantener el poder adquisitivo. Hay que hacer un equilibrio entre una cosa y otra, entre las necesidades de los colegios, pero también de los padres de familia”, justificó el funcionario ante el incremento.

Se estima que en Colombia funcionan cerca de 9.800 colegios privados, sobre cuyos estudiantes y familiares recaerá el aumento para el año siguiente.

Según el proyecto de norma, la fijación de tarifas de las instituciones privadas deberán tener en cuenta que: “el porcentaje autorizado para la implementación de estrategias de educación inclusiva y del Decreto 1421/17, establecido en 0,25 %”, se lee en el documento.

Por otro lado, el informe establece que los colegios educativos de carácter privado que no cuenten con certificación o acreditación de alta calidad y que no se clasifiquen en el régimen de libertad regulada fijarán la tarifa anual para el año académico que inicia la vigencia 2023, se anota que: “el incremento no podrá superar el IPC anual, con corte de agosto deL 2022, respecto a la tarifa autorizada en el año anterior. A dicho valor le podrá sumar el 0,25 %, correspondiente a la aplicación del manual de autoevaluación y un 0,25 % adicional por incentivar la implementación de educación inclusiva”.

Finalmente, el documento también indica que en cuánto al pago oportuno de los valores de dicha matrícula o pensiones, el establecimiento privado podrá retener los informes de evaluación de los estudiantes a menos que el responsable de dicho pago pueda demostrar la imposibilidad del pago por justa causa, aclarando que en ningún caso podrán impedir a los alumnos participar en el proceso educativo.

Luego de conocer el ajuste, Carlos Ballesteros, integrante de la Confederación de Asociaciones de Padres, en diálogos con Noticias Uno señaló que el incremento es exagerado y afirmó que las familias no están en la capacidad de pagar ese porcentaje adicional, pues el costo de vida en el país es considerable por las demás alzas.

Por otra parte, el ministro Gaviria pronunció al respecto del Plan de Alimentación Escolar (PAE), proyecto para el que hizo una propuesta novedosa.

Debido a las diferentes adversidades que atraviesan los estudiantes de gran parte del país en materia de alimentación, el ministro Alejandro Gaviria, anunció que el PAE cambiará. Esto, porque desde su cartera, se quiere que tenga una cobertura ampliada, para poder llegar a más lugares. Además, dijo que, en algunas regiones, pretende extender el proyecto de alimentación para que las familias tengan cobertura alimentaria, incluso, en periodo vacacional estudiantil.

“Queremos llevar el PAE a una cobertura universal, incluso en algunas regiones, no en todas, queremos extender el PAE más allá de la jornada escolar. Por ejemplo, que en el periodo de vacaciones el PAE llegue a las familias directamente para combatir el aumento del precio de los alimentos y básicamente la desnutrición aguda, que es una preocupación de todo el país” precisó el ministro Alejandro Gaviria.

