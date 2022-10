Pasajero acusó a personal de Avianca en Nueva York de robarle su morral: “Me dijeron que no había nada”

Avianca REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

A través de su cuenta de Twitter, un pasajero que viajó con Avianca denunció que perdió su teléfono celular, al darse cuenta de que le faltaba fue a reportarlo a la aerolínea al día siguiente, sin embargo, no le dieron respuesta alguna.

Días después, la víctima evidenció en su cuenta de icloud unas fotos del personal tomándose fotos desde su celular. Al parecer, todo sucedió en el aeropuerto JFK de Nueva York, en los Estados Unidos. Así como lo manifestó el pasajero:

“El 3 de octubre se me quedó mi backpack en vuelo de Avianca 7392 fui al día siguiente y me dijeron que no había nada, semana siguiente mi iCloud registra fotos de personal de Avianca tomándose fotos con el teléfono olvidado dentro del backpack”, señaló.

Entre líneas, el pasajero identificado en las redes sociales como Luger, siguió su relato: “Voy al terminal 4 esperando una solución por parte del personal, solo quiero mis pertenencias, y aunque le dan la info. a la gerente de base JFK, Johana me dice que espere y, 30 minutos después, que no puede atenderme; o sea, entiendo, se encubren ellos o simplemente no le importa lo sucedido. Ya sabía que tenían una pésima atención al cliente, pero mala atención intencionada, y con robo de pertenencia incluido ya es lo peor”, detalló.

Pasajero denuncia a la aerolínea Avianca. Foto: Twitter @lugerjamo

Finalmente, el pasajero afirmó en su Twitter que, “ahí las fotos de quien omitió el procedimiento y afecta la mala reputación. @Avianca está de caída”, concluyó.

Por su parte, Avianca emitió la respuesta ante este hecho en la mañana de este viernes: “En nombre de todo el equipo de Avianca ofrecemos disculpas y lamentamos la situación. Tenemos cero tolerancia con este tipo de acciones y tomaremos las medidas correspondientes, para prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse. Tan pronto recibimos el reporte de lo ocurrido iniciamos las investigaciones correspondientes y el morral con sus pertenencias será entregado al cliente el día de hoy”.

Luego del anterior mensaje, el pasajero anunció por medio de sus redes sociales que: “después de 2 días y con las fotos como prueba, la gerente de Avianca en Terminal 4 JFK Jovana Brand pudo recuperar mis cosas, excepto el teléfono, la agente la cual tengo entendido despidieron dijo que no sabía que sucedió con el teléfono”, específico.

“Por lo pronto me devolvieron lo más importante que fue el peluche que mi hija me regaló y me acompaña en cualquier vuelo que haga, ella dice es quien me cuida, y pues nada más que condenar a La Niña ojalá y aprenda para que no le suceda otra vez”, contó.

Vale resaltar que, a finales de agosto, la Superintendencia de Transporte sancionó a la aerolínea Avianca y Wingo por no contar por canales de atención suficientes para atener de forma oportuna y eficaz las reclamaciones de sus usuarios.

Por la insuficiencia para la resolución oportuna de quejas y reclamos, el ente regulador notificó que Avianca se multa con 125 salarios mínimos legar vigentes (SMLMV), que equivalen a más de 113 millones de pesos. Por su parte, a Wingo con 75 SMLMV, correspondiente a más de 68 millones de pesos.

La Supertransporte analizó los portales de las aerolíneas con respecto a lo que ofrecen a sus clientes, a Wingo entre marzo y diciembre de 2020 y, a Avianca, entre abril y mayo de 2021, período en el que se evidenció que “los usuarios enfrentaron altos tiempos de espera en las líneas telefónicas, así como la ausencia de respuesta por los demás canales de atención”.

Dentro de la investigación se evidenció que los usuarios enfrentaron altos tiempos de espera en las líneas telefónicas, así como la ausencia de respuesta por los demás canales de atención, motivo por el cual, en algunos casos, acudieron a la red social Twitter para manifestar su inconformidad.

Dentro del comunicado de la Supertransporte, entre el 12 y el 17 de enero de 2022, se ejecutaron cerca de 30 llamadas, en diferentes días y horarios, a las dos aerolíneas mencionadas y con el fin de vigilar la efectividad de los Call Center y el tiempo promedio de atención al cliente; los resultados arrojaron que el tiempo de espera en línea está acorde a los parámetros nacionales.

SEGUIR LEYENDO: