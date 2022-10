Álvaro Uribe: proceso por presunto soborno y fraude se definirá en 2023

En la audiencia que inició sobre las 9 de la mañana se estableció que entre el 21 y el 25 de noviembre, el ente investigador expondrá los otros cinco puntos con los que advierte no dejará dudas sobre la inocencia del máximo líder del Centro Democrático. REUTERS/Luisa González

Este viernes concluyó la exposición de dos de los siete puntos que hacen parte de los argumentos en los que se encuentran las más de 20 pruebas que recopiló la Fiscalía General de la Nación y con los que busca solicitar la preclusión de la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En la audiencia, que inició sobre las 9 de la mañana, se estableció que entre el 21 y el 25 de noviembre el ente investigador expondrá los otros cinco puntos, con los que advierte no dejará dudas sobre la inocencia del máximo líder del Centro Democrático.

De acuerdo con el fiscal, no hay pruebas de la responsabilidad penal del exsenador, por lo que se advierte su inocencia y no debe seguir siendo investigado por hechos que no cometió ni ordenó.

